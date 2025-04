Croisière intimiste: cap sur les Seychelles

Pour cela, mon voyage en mer est idéal. Je ne fais qu’un avec les éléments. Je laisse derrière moi, connexion, sollicitations visuelles et auditives, stress et béton. J’invite le silence et le bleu à m’envahir. J’habitue mes yeux à ne se poser sur rien d’autre que l’infini. Je comprends enfin ce que le vent murmure et ce que me disent ces cailloux granitiques qui sortent leur tête çà et là.

Je me couche quand le jour s’achève, je me lève avec la lumière et deviens attentive aux frissons sous la surface de l’eau et aux froissements des feuilles sur la terre que je foule.

Une nature préservée

L’écosystème que je visite reste fragile et subit les conséquences du réchauffement climatique (comme ces cimetières de coraux blanchis que j’ai pu tristement observer durant mes plongées) et de la pollution.

Mais le gouvernement seychellois, les associations et certaines petites croisières joignent leurs forces pour la protection de cet environnement spectaculaire. L’interdiction du plastique, le nettoyage des plages, le développement de nurseries de corail, la replantation, l’entretien des forêts, la sensibilisation des visiteurs, la régulation des flux touristiques et la protection de la faune et de la flore sont une priorité en vigueur dans ce coin-ci du globe.

Une compagnie de croisière au diapason des îles

La compagnie Variety Cruise joue sa part en cuisinant avec des ingrédients locaux, en réduisant le gaspillage et en proposant des gourdes dans chaque cabine à remplir à la fontaine dans le salon pour ne pas utiliser de plastique.