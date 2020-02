Un vent de nouveauté souffle sur les croisières

Exploration polaire

La compagnie de croisière de luxe française Ponant prévoit quant à elle d’agrandir sa flotte de 12 navires d’ici 2021 avec entre autres le très attendu Commandant Charcot, 1er navire de haute exploration polaire, premier paquebot brise-glace lancé sur le marché.

Le tout nouveau navire World Explorer de Quark Expeditions, leader mondial des aventures polaires, s’impose comme le bateau d’expédition le plus rapide et le plus abouti à ce jour à propulsion hybride.

En 2020, Quark Expeditions fera découvrir à ses passagers un tout nouvel itinéraire unique dans l’Arctique russe au départ d’Helinski, disponible dès le mois de juillet sur 16 ou 20 jours.

Confort et divertissement



Royal Caribbean International, la plus grande compagnie de croisières au monde, spécialisée dans l’innovation en mer depuis plus de 50 ans, rénove ses navires pour un meilleur confort de et davantage de divertissement sur ses croisières 2020.

Freedom of the Sea et Allure of the Sea proposeront notamment un immense parc aquatique avec deux seaux d’eau géants, trois toboggans, des fontaines, des piscines ainsi que des canons à eau, une aventure de laser tag inédite, une refonte complète des espaces dédiés aux adolescents et aux plus jeunes.