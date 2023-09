À la découverte du Groenland à bord de l’Ultramarine

Les zodiacs sortis, nous rejoignons la rive pour une belle randonnée vers un petit lac dans lequel se reflètent montagnes et coulée de glace.

Extasiée par ce paysage plus grand que nature, je profite de la météo et de l’option qui m’est offerte pour quitter l’après-midi le navire dans l’un des deux hélicoptères stationnés à bord et m’envoler vers un camp où je passerai la nuit et la journée du lendemain en compagnie de guides inuits.

Une expérience magique qui restera sans doute le point d’orgue de cette aventure arctique avec Quark Expeditions.

Perdu au milieu de nulle part, ce lieu empreint de poésie et de lumière semble figer le temps. Mes hôtes vivent en symbiose avec la nature et il m’apparaît facile de m’abandonner en leur compagnie au silence et à la contemplation.

Nous irons au bord du lac, dans une petite forêt improbable de conifères, partagerons un repas de poisson et de baies et j’écouterai avec intérêt les mythes qui font battre le cœur du Groenland.