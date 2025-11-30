Micro-croisières en régions polaires avec Secret Atlas

De l’Arctique à l’Antarctique, ces immensités glacées ne cessent de nourrir l’imaginaire et attirent de nombreux voyageurs. Le rêve de beaucoup: appréhender ces déserts blancs au plus près et partir dans les traces des aventuriers d’autrefois pour découvrir ces fragiles contrées lointaines.

Avec un effectif de 45 passagers pour l’Antarctique, et de 12 à 44 pour les destinations arctiques, la compagnie Secret Atlas propose des croisières intimistes pour mieux se fondre dans les éléments.

Leurs vaisseaux, petits, solides et agiles, se faufilent là où de plus gros bateaux sont dans l’incapacité de s’aventurer, permettant ainsi un accès privilégié aux endroits les plus reculés.

Pas de foule, pas d’agitation excessive. Un contact privilégié avec la nature. Des escales à terre plus longues que si elles se faisaient à partir de bateaux avec une grande capacité d’accueil de passagers.

Un itinéraire souple qui s’adapte aux conditions climatiques. Un ratio équipage-passager personnalisé.