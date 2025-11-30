Micro-croisières en régions polaires avec Secret Atlas

Publié 30/11/2025 par Aurélie Resch

De l’Arctique à l’Antarctique, ces immensités glacées ne cessent de nourrir l’imaginaire et attirent de nombreux voyageurs. Le rêve de beaucoup: appréhender ces déserts blancs au plus près et partir dans les traces des aventuriers d’autrefois pour découvrir ces fragiles contrées lointaines.

Avec un effectif de 45 passagers pour l’Antarctique, et de 12 à 44 pour les destinations arctiques, la compagnie Secret Atlas propose des croisières intimistes pour mieux se fondre dans les éléments.

Leurs vaisseaux, petits, solides et agiles, se faufilent là où de plus gros bateaux sont dans l’incapacité de s’aventurer, permettant ainsi un accès privilégié aux endroits les plus reculés.

Pas de foule, pas d’agitation excessive. Un contact privilégié avec la nature. Des escales à terre plus longues que si elles se faisaient à partir de bateaux avec une grande capacité d’accueil de passagers.

Un itinéraire souple qui s’adapte aux conditions climatiques. Un ratio équipage-passager personnalisé.

croisières, Secret Atlas, Antarctique
Un bateau de Secret Atlas.

L’esprit Secret Atlas

Fondée en 2019 par deux explorateurs, Michele d’Agostino et Mariano Curel, à l’âme d’aventurier et consciencieux de l’environnement, la compagnie de croisière Secret Atlas se démarque des explorations de masse qui mettent en danger le fragile écosystème des régions sauvage de l’Arctique et de l’Antarctique avec la surpopulation et la pollution que peuvent entraîner de gros navires.

Chaque expédition est menée par une équipe d’experts passionnés et impliqués dans la protection des habitats polaires fragiles.

L’idée est de transmettre un savoir et de communiquer une responsabilité, une attention à son environnement pendant le voyage. Les voyageurs vivent leur aventure pleinement, loin des foules, dans une nature extraordinaire et deviennent des ambassadeurs avertis.

Chez Secret Atlas, l’emphase est mise sur la nature. Prendre le temps nécessaire pour la découvrir, l’aimer et s’en imprégner. S’ajuster à son rythme. Pas d’itinéraire fixe, ouvrir la porte à l’imprévu, tenter l’aventure et toujours rester au plus près des éléments.

croisières, Secret Atlas, Antarctique
À la rencontre de baleines.

L’aventure

C’est s’engager dans les traces des explorateurs de l’époque. Partir à la découverte des déserts de glace, là où personne n’a encore posé le pied.

C’est s’aventurer en toute sécurité dans des endroits insolites où seuls de petits navires peuvent aller.

C’est approcher les sols glacés en zodiac et ne faire qu’un avec les eaux polaires à bord d’un kayak.

C’est bénéficier des conseils d’un guide photographe et se nourrir du savoir des experts accompagnateurs, passionnés, instruits et incollables sur les régions et la faune abordés.

C’est avoir du temps et bénéficier de la capacité d’adaptation du capitaine pour redessiner chaque jour un nouvel itinéraire en fonction des aléas des éléments.

C’est vivre une expérience intense, unique et profondément émouvante et revenir chez soi avec l’envie de repartir.

croisières, Secret Atlas, Antarctique
Quelques visiteurs débarqués à Neko Harbour (dans la péninsule antarctique au Sud de l’Argentine et du Chili) par Secret Atlas.

Et à bord, c’est comment?

Simples et confortables, les différents espaces de vie offrent un repos et des postes d’observation bien au chaud. Pas de luxe superflu.

Une salle à manger cosy et familiale tout comme le coin lounge avec des fenêtres de part et d’autre de la pièce pour une vue optimale sur l’extérieur. La cuisine, savoureuse et variée, est préparée chaque jour avec des ingrédients de première fraîcheur

Les chambres sont toutes équipées du nécessaire et ont toutes un accès au wifi. La décoration de couleur claire apporte de la luminosité.

Un sauna et bain à remous sur le pont permet une détente absolue face à un paysage somptueux.

À l’heure où le voyage se redéfinit avec une conscience tournée vers ce qui a un sens, explorer les pôles avec Secret Atlas représente une belle option.

