Les Caraïbes mexicaines, de l’infiniment grand au tout petit

Caraïbes mexicaines
Dans les Caraïbes mexicaines, on peut nager avec les requins baleines et les raies. Photo: Nadine Robinson
Publié 21/09/2025 par Aurélie Resch

«Maintenant! Saute!» Obéissant à l’injonction du capitaine Cuko, je saute du bateau, tenant mon masque en place sur mes yeux. À peine immergée, je me trouve nez à nez avec un requin-baleine dont la taille gigantesque m’éclipse complètement. Je me rejette tant bien que mal en arrière et laisse passer la bête qui continue, impassible, sur sa lancée.

En faisant le moins de mouvements possible avec mes palmes, je m’efforce de la suivre. Bien que l’immense poisson donne une impression de nonchalance, sa vitesse de croisière est supérieure à la mienne, et bientôt je ne vois que sa queue qui balaie le bleu de l’océan.

Je me tourne pour voir si un autre phénomène de cette espèce ne serait pas derrière moi. Seul le bleu opaque m’entoure. Je fais quelques brasses vers le bateau quand des raies attirent mon attention. Sous moi, les élégantes créatures ondulent et se perdent à leur tour dans les profondeurs.

Caraïbes mexicaines
Un requin baleine. Photo: Nadine Robinson
Isla Mujeres
Une plage de Isla Mujeres. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca

Isla Mujeres

Invitée à découvrir les joyaux des Caraïbes mexicaines, je connecte avec l’infiniment grand au large d’Isla Mujeres avec cette sortie en mer à bord du Ceviche Tours. Du bleu à l’infini et rencontre avec l’un des plus gros habitants des profondeurs.

Située à seulement 13 km de la côte de Cancún, Isla Mujeres est un lieu à la fois branché et moins agité que Cancún. La légende raconte que les Mexicaines venaient ici faire des offrandes à la déesse de la maternité, de l’eau et de la lune, Ixchel, pour accroître leur fertilité. L’île est depuis lors considérée comme un lieu de magie et de beauté.

Caraïbes mexicaines
Coucher de soleil sur Isla Mujeres.
Isla Mujeres
La vie nocturne à Isla Mujeres.

Il est vrai que les plages y sont très belles et l’eau au bord des côtes, transparente et chaude. On peut facilement voir des poissons colorés et s’abandonner à la contemplation de superbes couchers de soleil. Le soir venu, le village est animé, l’ambiance à la fête, et les restaurants servent des plats copieux et épicés, souvent à base de fruits de mer.

On peut profiter d’une visite d’une journée ou d’un séjour plus long pour profiter du soleil et des plaisirs de la mer. Plusieurs hôtels et spas proposent également des moments bien-être et détente pour un lâcher-prise complet.

Caraïbes mexicaines
Une plage de Isla Mujeres.
Caraïbes mexicaines
Une plage de Cozumel.

Cozumel

Un peu plus au Sud, non loin de Playa de Carmen, j’embarque sur un autre traversier pour découvrir Cozumel, la plus grosse île de la Riviera Maya, désignée «première destination mondiale de plongée sous-marine» par le commandant Cousteau.

Je poursuivrai donc mes incursions en mer et prendrai plaisir à nager dans des eaux chaudes et translucides. En me promenant sur le sable blanc, je suivrai, amusée, les courses des coatis à l’ombre des cocotiers.

Caraïbes mexicaines
Au Pueblo de Maiz (le village du maïs) sur l’île de Cozumel.
Caraïbes mexicaines
Au Pueblo de Maiz.

Au parc Kuza, situé sur une splendide plage de sable fin, m’ont été proposé le stand up paddle, le kayak, le masque et tuba et j’ai même pu suivre un cours de cuisine dans une paillotte pour réaliser des plats mexicains qui s’accompagnent de différentes tequilas.

Le dessert mille-feuilles d’avocat au chocolat a été une belle découverte. Un rapide transfert en bateau permet aux détenteurs d’un laissez-passer Kuza de luxe d’aller faire de la plongée en apnée sur les sites iconiques de plongée El Cielo, Columbia Reef, et Palancar Reef.

Les plus petites abeilles

C’est à Cozumel aussi que j’ai fait la rencontre du tout petit en découvrant, au Pueblo de Maiz, les plus petites abeilles du monde. Incapables de piquer, elles produisent ici, en toute sécurité, un miel délicieux que les Mayas vénéraient. Leur taille minuscule me fait penser à une perle au bout de mon doigt.

Caraïbes mexicaines
Une petite abeille de Cozumel.
tortues
Les jeunes tortues rejoignent la mer pour la première fois.

J’apprendrai ici d’autres us et coutumes importants de la culture maya et comment le colibri était vu chez les Mayas comme le messager des bonnes nouvelles, du bonheur et de la bonne santé pour ceux autour de qui il volait.

Le soir venu, tandis que j’observe sur la plage des bébés tortues se dépêcher d’aller rejoindre la mer pour commencer leur long périple de vie, je repense à ma rencontre avec le requin-baleine au début de mon voyage à la Isla Mujeres. Et je m’émerveille de cette chance de pouvoir côtoyer dans leur élément des créatures si différentes et si fascinantes.

Caraïbes mexicaines
L’hôtel Secrets Aura Cozumel.

Information

Le Secret Aura Cozumel est un havre de paix luxueux réservé aux adultes. Ses chambres spacieuses, son emplacement idéal sur une plage de sable fin, ses différentes options de restauration et son accueil personnalisé en fond un établissement haut de gamme pour des vacances reposantes.

Caraïbes mexicaines
La petite Isla Mujeres est en face de Cancún, la pointe du Yucatan mexicain. L’île de Cozumel, plus grande, est au Sud, en face de Playa del Carmen. Cartes: Google

Partagez
Tweetez
Envoyez

