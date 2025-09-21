Les Caraïbes mexicaines, de l’infiniment grand au tout petit

«Maintenant! Saute!» Obéissant à l’injonction du capitaine Cuko, je saute du bateau, tenant mon masque en place sur mes yeux. À peine immergée, je me trouve nez à nez avec un requin-baleine dont la taille gigantesque m’éclipse complètement. Je me rejette tant bien que mal en arrière et laisse passer la bête qui continue, impassible, sur sa lancée.

En faisant le moins de mouvements possible avec mes palmes, je m’efforce de la suivre. Bien que l’immense poisson donne une impression de nonchalance, sa vitesse de croisière est supérieure à la mienne, et bientôt je ne vois que sa queue qui balaie le bleu de l’océan.

Je me tourne pour voir si un autre phénomène de cette espèce ne serait pas derrière moi. Seul le bleu opaque m’entoure. Je fais quelques brasses vers le bateau quand des raies attirent mon attention. Sous moi, les élégantes créatures ondulent et se perdent à leur tour dans les profondeurs.

Isla Mujeres

Invitée à découvrir les joyaux des Caraïbes mexicaines, je connecte avec l’infiniment grand au large d’Isla Mujeres avec cette sortie en mer à bord du Ceviche Tours. Du bleu à l’infini et rencontre avec l’un des plus gros habitants des profondeurs.

Située à seulement 13 km de la côte de Cancún, Isla Mujeres est un lieu à la fois branché et moins agité que Cancún. La légende raconte que les Mexicaines venaient ici faire des offrandes à la déesse de la maternité, de l’eau et de la lune, Ixchel, pour accroître leur fertilité. L’île est depuis lors considérée comme un lieu de magie et de beauté.