Belize, Sa Majesté, Madonna

L’ambiance nonchalante, le bleu de la mer, les couleurs des fleurs, la chaleur et la gentillesse des habitants invitent au lâcher prise. Je pénètre dans un sanctuaire de tranquillité au Ramon’s Village Resort et gagne mon bungalow en bois et toit de chaume au bord de l’eau.

Je n’ai alors plus que l’embarras du choix: me glisser dans une mer délicieusement chaude, admirer de superbes couchers de soleil depuis ma terrasse ou prendre la direction du spa de l’hôtel pour un massage aux huiles de coco et cacao.

La mer des Caraïbes et un terrain de jeu infini. Baignade, canot, paddle, plongée… Il y a de quoi occuper ses journées.

Détente et sports

Le Club de plongée du Ramon’s Village Resort m’emmène de bon matin au large, plonger sur la barrière de corail ou dans un endroit réputé, «Hol Chan» et «Shark Alley». Pure merveille que d’évoluer au milieu de poissons multicolores, de raies, de barracudas et de requins inoffensifs. Peu de courant, une température dans l’eau plus qu’agréable font que les heures en mer s’étirent pour mon plus grand bonheur.

San Pedro est une île à la fois détente, voluptueuse (on y mange très bien et on se prélasse volontiers sur le sable fin) et sportive (pêche, rando, plongée en bouteille, canot, etc.).