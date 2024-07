Voyage insolite aux Marquises à bord de l’Aranui

Légendes et récits

À bord, le personnel et l’équipage, d’origine polynésienne ou marquisienne, prendront toujours le temps pour me raconter une légende, partager une tranche de vie, un éclat de rire. Pascal Erhelmarquisien et conférencier à bord de l’Aranui, prolonge nos découvertes à terre par le récit de ses expériences, en partageant sa culture et son savoir.

Le soir, dans ma cabine claire et spacieuse, je mets de l’ordre dans mes notes et me plonge dans la lecture des légendes marquisiennes qui relient les éléments du ciel, de l’océan et de la terre aux hommes. Des histoires qui enrichissent ma contemplation des îles, du bleu indigo de la mer et des oiseaux depuis le pont du bateau.

Je comprends ce qui a pu séduire Herman Melville, qui abandonna son navire en arrivant dans la baie de Taohae à Nuku Hiva. La simplicité des gens et la douceur de vivre devaient violemment trancher avec les tensions à bord d’un navire. Je me l’imagine se cacher dans la forêt touffue alors que je progresse entre les pierres moussues recouvertes de pétroglyphes et les banyans géants vers le site archéologique Tohua Kamuihei.

Il existe aux Marquises une part d’aventure avec des reliefs jurassiques et une végétation quasi impénétrable. Et pourtant douceur, beauté, calme et volupté viennent comme un refrain. Comme des vagues dans les baies où nous faisons halte, d’une beauté spectaculaire.

Voilà pourquoi «gémir n’est pas de mise aux Marquises» comme le chantait Jacques Brel, venu y mourir.