Cinquante suggestions d’Ulysse pour votre prochain voyage

Premier éditeur de guides de voyage au Canada, Ulysse propose une mise à jour du beau livre Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde, qui fait partie de la collection 50 itinéraires de rêve. L’ouvrage renferme plus de 300 photographies et 51 cartes.

Chaque itinéraire est décrit selon sa durée (de 4 à 22 jours) et est classé selon le meilleur moment de l’année pour le parcourir (printemps, été, automne, hiver). Le guide met en lumière des expériences inoubliables à vivre, des paysages spectaculaires à voir et des découvertes étonnantes à faire en voyage.

En voici quelques exemples: suivre les traces du capitaine Cook en Nouvelle-Zélande; sillonner la Route de la soie en Ouzbékistan; participer aux festivals de musique sacré du Maroc; célébrer le solstice d’été en Islande; faire un safari aux gorilles au Rwanda; découvrir la culture maya du Guatemala; goûter à La Havane des jazzmen.

Sur les pas du Groupe des Sept

Une carte du monde indique les 50 lieux à visiter. Aucun ne se trouve en Russie, alors que les États-Unis en comptent trois.

Le Canada y figure une fois avec un circuit de 12 jours sur les pas du Groupe des Sept. Le premier arrêt est à Kleinburg (Collection McMichael d’art canadien) et inclut des arrêts dans les parcs provinciaux Killbear et Killarney, à l’île Manitoulin et au Parc national de la Péninsule-Bruce.