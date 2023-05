Dubrovnik, Corfou, l’Albanie… Les perles de l’Adriatique

Souks et quartiers branchés, terrasses à l’ombre de grands arbres et grands supermarchés.

Je ne sais où donner de la tête. Le musée national d’histoire de Tirana. La rue où se vendent tous les spectacles en vogue dans la ville. La librairie Adrion fort bien achalandée sur la fameuse place Skanderbeg. La mosquée et la cathédrale ou encore le coin des «affaires».

On est loin, ici, du rythme paisible à l’intérieur des terres.

Une précarité sans pité

La capitale de l’Albanie est bouillonnante d’énergie, mêlant sans peine jeune génération et anciens, cultures chrétienne, orthodoxe et musulmane… Mais d’autres villes sont davantage marquées par l’exode d’une jeunesse qui fuit les conditions de vie encore difficiles d’un peuple qui n’a pas fini de souffrir.

Une femme, à l’aube de la retraite, diplômée, trilingue et extrêmement cultivée, m’apprenait que son salaire actuel était de 550 euros par mois. Sa retraite serait de 350 euros. 200 euros de plus que ses parents. Sachant que le m2 est à 500 euros et que les médicaments ne sont pas remboursés, on comprend la dureté de la vie.