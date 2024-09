L’Île Maurice: une destination de rêve

Monts et vallées

Dans le Sud, je suis partie randonner dans les magnifiques Gorges de la Rivière Noire, découvrir à pied la Vallée des Couleurs avec ses strates pigmentées iconiques, ses daims et ses tortues géantes, et ai chevauché entre les filaos et sur la plage du Morne, aussi prisée par les kitesurfers.

Dans le centre de l’île, entre Curepipe et Floréal, je me suis extasiée devant la beauté de Trou aux Cerfs, ancien cratère de 300 m de diamètre et les points de vue grandioses qu’il propose. J’y ai emprunté un des nombreux sentiers pour me perdre dans une végétation luxuriante et admirer de beaux panoramas.

Capitale dynamique

Au Nord, Port Louis m’a fait découvrir un autre visage de Maurice. Plus industriel. Plus portuaire. Capitale grouillante, rongée par des travaux de construction, elle brasse une foule éclectique. J’ai aimé déambuler dans le marché et observer vendeurs et locaux venus faire leurs emplettes.

Plus loin dans les terres, le beau Jardin Pamplemousse m’a ravie sur une demi-journée dans sa nature venue des quatre coins du monde, et Cap Malheureux m’a séduite avec sa belle église au toit rouge, ses falaises découpées et son décor naturel qui servit d’arrière fond au roman Paul et Virginie.

Sorties en mer

À l’Ouest, j’ai aimé les plages de sable fin, les eaux peu profondes au bleu changeant et à l’Est, j’ai trouvé un paradis pour les sorties en mer. Depuis Mahébourg, je suis allée plonger près de la Pointe du Diable, je suis allée découvrir les cascades de La Grande Rivière du Sud-Ouest, et ai suivi les dauphins dans leur course jusqu’à l’Ile aux Cerfs.