Les 7 meilleurs récifs de corail du monde pour faire de la plongée sous-marine

Niché à plus de 300 km de Broome, Rowley Shoals est le secret le mieux gardé d’Australie et n’est fréquenté que par environ 200 plongeurs par an.

Si vous ne plongez pas, Rowley Shoals reste une destination incroyable. Vous pouvez pratiquer le snorkeling le long de chenaux découpés dans les récifs, admirer les paysages océaniques et prétendre que le reste du monde n’existe plus.

Rowley Shoals n’est accessible qu’entre septembre et décembre chaque année depuis la ville de Broome.

Détroit de Somosomo, Fidji

Si vous êtes à la recherche de coraux multicolores, Fidji est LA destination à ne pas manquer. Surnommée la «capitale mondiale des coraux mous», Fidji abrite des coraux de toutes les couleurs imaginables.

Le site de plongée Rainbow Reef à Somosomo est un excellent choix pour ses nombreux coraux foisonnants de vie.