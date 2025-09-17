Escapade à la Barbade

«Il faut que vous sachiez que la Barbade a une façon bien à elle de se frayer un chemin vers votre cœur et de s’y installer pour ne plus vous quitter.» L’immense sourire qui éclaire le visage de la femme qui s’adresse à moi me porte à le croire.

Située au Sud des Petites Antilles, entre Sainte-Lucie et Grenade, non loin des côtes vénézuéliennes, la Barbade est à la croisée de la mer des Caraïbes et de l’océan Atlantique.

Cette île corallienne m’accueille avec un bouquet de couleurs. Du bleu azur de la mer aux façades bariolées des maisons, en passant par les fruits exotiques et les fleurs tropicales, mes yeux ne sont pas assez grands pour tout absorber.

Gastronomie

C’est lors d’une tournée gastronomique à Bridgetown, la capitale de l’île, que je vais régaler mes papilles de saveurs, d’épices et de mets locaux traditionnels tout en rencontrant les commerçants, restaurateurs, boulangers, glaciers et autres artisans de la gastronomie «bajane» (barbadienne).

Ma guide, Searnia, me conduit à travers les échoppes et étals avec passion. «Ici, tout est organique, pur et goûteux. Pas de produits ajoutés ni d’hormones.»