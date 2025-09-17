Escapade à la Barbade

barbade Plantation Abbaye Saint Nicholas et son train a vapeur
La Barbade offre plages et sorties en mer, fleurs tropicales et gastronomie savoureuse, ainsi que l'occasion de voyager dans une partie de l'île en train à vapeur. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca
Publié 17/09/2025 par Aurélie Resch

«Il faut que vous sachiez que la Barbade a une façon bien à elle de se frayer un chemin vers votre cœur et de s’y installer pour ne plus vous quitter.» L’immense sourire qui éclaire le visage de la femme qui s’adresse à moi me porte à le croire.

Située au Sud des Petites Antilles, entre Sainte-Lucie et Grenade, non loin des côtes vénézuéliennes, la Barbade est à la croisée de la mer des Caraïbes et de l’océan Atlantique.

Cette île corallienne m’accueille avec un bouquet de couleurs. Du bleu azur de la mer aux façades bariolées des maisons, en passant par les fruits exotiques et les fleurs tropicales, mes yeux ne sont pas assez grands pour tout absorber.

barbade Bridgetown
La marina de Bridgetown.

Gastronomie

C’est lors d’une tournée gastronomique à Bridgetown, la capitale de l’île, que je vais régaler mes papilles de saveurs, d’épices et de mets locaux traditionnels tout en rencontrant les commerçants, restaurateurs, boulangers, glaciers et autres artisans de la gastronomie «bajane» (barbadienne).

Ma guide, Searnia, me conduit à travers les échoppes et étals avec passion. «Ici, tout est organique, pur et goûteux. Pas de produits ajoutés ni d’hormones.»

Sept arrêts dégustation (gâteau au rhum, beignets de poisson frits, pain à la banane, jus d’hibiscus, poulet grillé aux épices, friands à la viande et à la saucisse, glace sans lactose…). Plusieurs kilomètres de marche au soleil et des poignées de mains et rires échangés. Je suis repue pour les jours à venir.

Oistins
Pat’s Place à Oistins.

Jardin

C’est au milieu de la végétation du Hunte’s Gardens que j’espère dépenser un peu de ces calories.

Aux stands et vêtements bariolés dans le marché de Kingstown succèdent les couleurs éclatantes d’ibsiscus, de violettes africaines, d’anthuriums, de jasmin ou de balisiers harmonieusement répartis le long d’un sentier à l’ombre d’immenses arbres.

On le parcourt en descendant une colline, en gravissant une autre, à son rythme. Une parenthèse de douceur et odorante, loin de l’agitation de la capitale, dans le Centre-Est de l’île, qui fait du bien.

barbade Fleurs tropicales Hunte's Gardens
Fleurs tropicales à Hunte’s Gardens.

Maisons sans fondations

Je découvre aussi les Chattel Houses, maisons en bois peintes sur pilotis ou reposant sur des parpaings. Autrefois attribuées aux esclaves et aux travailleurs sur une propriété privée, elles avaient vocation à être déplacées si le propriétaire ne voulait plus de ces gens sur son domaine.

Après l’abolition de l’esclavage en 1934, les Barbadiens (ou Bajans) gardèrent ces maisons colorées qu’ils agrandirent. Ne possédant pas de terres, ils peuvent toutefois rester dessus à condition de payer une «location du sol» et ne pas poser de fondations pour leur maison.

barbade Chattel Houses
Une Chattel House.

Destination aventure

Destination vacances par excellence, je décide d’aborder la Barbade par une sortie en mer.

Au Sud, la perspective du littoral ourlé de sable blanc doit être celle embrassée par les premiers explorateurs et les pirates. Hisser la voile du catamaran et se laisser porter par un petit vent sur les flots est un plaisir qui ne se boude pas. L’eau est chaude et turquoise. S’y baigner est un délice.

On y croise des bancs de poissons et des tortues et il est même possible de plonger sur une épave de bateau pour se mettre en condition d’aventuriers. Aventuriers qui s’adonneront au surf dans le nord et l’ouest de la Barbade où les alizées provoquent des houles propices à cette activité.

barbade Sortie en mer
Sortie en mer.
barbade Sortie en mer
Une plage de la Barbade.

Grotte marine

J’ai aimé continuer à jouer les pirates et suis allée crapahuter sous terre dans l’Animal Flower Cave située à North Point, Sainte-Lucie, la seule grotte marine de l’île.

On y descend à travers un trou dans son sommet par des marches de corail. Le sol corallien est ancien de 4 000 à 5 000 ans. Les formations étranges qui en résultent avec le temps et la lumière qui joue dessus confèrent à l’endroit une atmosphère tout à fait particulière.

Des trous parfois béants donnent une vue sublime sur l’océan et sur la falaise déchiquetée. La grotte se termine par une chambre sombre percée d’une béance vers l’océan. Celui-ci, par intempérie, se rue dedans et la remplit. Lorsque le temps est calme, comme aujourd’hui, une piscine naturelle est formée.

Je m’y glisse pour nager jusqu’à l’ouverture et admirer la vue. L’eau transparente laisse voir de petites anémones, appelées localement animal flowers, nom donné à cette grotte.

Le côté repère de pirates de cette caverne maritime me paraît loin de l’ambiance du clip The Color of Love, chanté par Billy Ocean, et dont quelques séquences sont tournées devant la piscine naturelle où je me trouve.

barbade Animal flower Cave
L’Animal Flower Cave à la pointe Nord de l’île.

À cheval

Ce sera ensuite à cheval que je parcourrai la jungle, les plages et le plateau qui surplombe l’océan à l’Est de l’île. Une promenade agréable qui permet d’avoir un aperçu sur la variété des paysages et d’identifier grâce aux connaissances du guide de nombreux arbres et arbustes.

Les chevaux sont de jeunes retraités du Polo et viennent d’Argentine. Dociles, le pied sûr, ils nous emmènent tranquillement sur les sentiers rocailleux, les prairies, le sable et un peu dans l’eau.

cheval
Aurélie Resch sur une plage de la Barbade.

Train à vapeur

Ludique et toutefois informatif, le tour en train à vapeur qui part de la célèbre plantation de canne à sucre, Abbaye Saint Nicholas, jusqu’à Cherry Tree Hill où l’on peut admirer un autre panorama éblouissant sur la côte et les champs.

Le train passe dans un mini canyon, le long de champs de cannes à sucre, dans la jungle, au-dessus d’une rivière et permet de découvrir le labeur et les difficultés lié à l’exploitation et au commerce du sucre.

Le tour se termine par une visite optionnelle de la propriété et de la distillerie ainsi que par une petite séance de dégustation du rhum produit localement.

barbade Plantation Abbaye Saint Nicholas et son train a vapeur
Aurélie Resch et le train à vapeur de l’Abbaye Saint Nicholas.

La vie locale

Gentillesse, proximité, gaieté, générosité sont probablement ce que je retiens en premier de mon voyage à la Barbade. Les Bajans se connaissent, se saluent et prennent le temps de demander des nouvelles des proches de la personne rencontrée par hasard dans la rue.

Pour l’étranger, toujours un petit compliment, une parole gentille sans attendre rien en retour. Sur le marché, un fruit tendu pour être goûté, un verre offert pour tester la fraîcheur du produit. Tout autour, les gens rient, échangent des blagues ou questionnent pour en découvrir davantage sur ce que fait l’autre, d’où il vient.

Au centre-ville, sur la plage, dans les bars et les restaurants, l’ambiance est chaleureuse et agréable. Pas de stress, pas d’inquiétude.

barbade Oistins
Pat’s Place à Oistins.

Musique et artisanat

Le soir venu, les Bajans se réunissent au bord de la mer pour manger autour de longues tables dressées, le riz et le poisson grillé à l’un des stands de Pat’s Place à Oistins. Toutes générations tous les styles (décontracté, branché, glamour) se mêlent.

Les touristes viennent grossir les rangs qui attendent pour acheter une copieuse portion de nourriture. Des orchestres jouent sur des estrades, des artisans et commerçants vendent des produits locaux et des souvenirs et en musique de fond, l’océan.

Je repense à la phrase entendue en début de séjour. La Barbade à une façon bien à elle de gagner notre cœur. Après quelques jours seulement, j’en suis convaincue.

barbade Bridgetown
À Bridgetown, capitale de la Barbade.

Où dormir?

The Waves Resort and Spa, An Autograph Collection All-Inclusive Resort est un établissement 4 étoiles qui se sépare en deux par la route: une partie réservée aux adultes seulement avec piscine, restaurant et spa et une partie pour tous au bord de l’océan. Très confortable et agréable. Hospitalité chaleureuse.

The House by Elegant Hotel est un autre établissement Marriott en tout inclus pour adultes seulement en bord de mer., avec piscine, spa et restaurant.

Où manger?

Pat’s place à Oistins est vraiment à essayer pour son ambiance détente et pour se mêler aux locaux. Vous pourriez vous y faire des amis.

Harbour Lights: pour un dîner spectacle.

Cocktail Kitchen: restaurant en vogue à la Barbade.

S’y rendre

Plusieurs compagnies aériennes desservent la Barbade depuis Toronto. Air Canada a un vol direct.

Barbade, mer des Caraïbes
La Barbade est située au Sud-Est de la mer des Caraïbes. Carte: Google

