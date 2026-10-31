Atlas dernier cri pour de bons yeux

Atlas socio-économique des pays du monde 2027, Larousse
Atlas socio-économique des pays du monde 2027, Paris, Éditions Larousse, 2026, 352 pages, 31,95 $.
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Publié 31/10/2026 par Paul-François Sylvestre

Vous avez besoin de retrouver rapidement les données géographiques, économiques et historiques essentielles sur quelque 195 pays? Plongez avec assurance dans l’Atlas socio-économique des pays du monde 2027.

Pour le Canada, on indique que la gouverneure générale est Mary Simon. C’est parce que le dépôt légal de cet Atlas a été fait juste avant la nomination de Louise Arbour, en juin 2026.

Chaque espace est utilisé, même les pages de garde. Celle du début indique les 24 fuseaux horaires; celle de la fin présente une carte des pays de l’union européenne et une carte de la francophonie dans le monde.

Cartes thématiques

Ce que j’ai trouvé le plus intéressant se trouve dans les 32 premières pages qui présentent des cartes thématiques. Elles portent tour à tour sur la population, l’environnement, l’éducation, la santé, l’économie, le niveau de vie, les communications, les langues et les religions.

Ces cartes mettent souvent le Canada et l’Australie sur un pied d’égalité, notamment pour l’urbanisation et la pollution atmosphérique. Pour ce qui est des ressources renouvelables d’eau douce, le Canada dépasse l’Australie et les États-Unis.

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La carte sur le nombre moyen d’enfants par femme (fécondité) indique 0 à 2 pour l’Amérique du Nord, la Russie, l’Europe de l’Ouest et l’Australie. Seuls quelques pays au centre du continent africain affichent plus de 6 enfants.

Nouveaux pays

Avant de présenter chaque pays, l’Atlas précise que, «à la fin du XIXe siècle, toutes les terres émergées étaient réparties entre une trentaine de pays. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le monde compte moins de quatre-vingts États. L’un des faits majeurs de la seconde moitié du XXe siècle reste la multiplication du nombre des États pour aboutir è l’effectif d’aujourd’hui.»

La scission du Soudan a donné naissance à un nouvel État, le Soudan du Sud, qui a proclamé son indépendance en juillet 2011. «Aujourd’hui, la liste mondiale actuelle des États souverains compte 196 pays, dont Taïwan et le Kosovo, qui ne sont pas reconnus par l’ensemble de la communauté internationale.»

Voici ce que nous trouvons pour chaque pays:

• un descriptif du milieu naturel;

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• une fiche d’identité (superficie, population, capitale, nature de l’État et du gouvernement, organisation politique et administrative, langues, monnaie);

• des données démographiques (densité, population urbaine, structure par âge, natalité, mortalité, espérance de vie);

• des données économiques (croissance, inflation, structure de la population active, structure du PIB, chômage, tourisme, commerce extérieur, défense, niveau de vie);

• des repères historiques.

15 000 entrées

L’Atlas socio-économique des pays du monde 2027 offre aussi 8 cartes des continents et des grandes régions géographiques, un glossaire des principales notions utilisées, un index de 32 pages et de 15 000 entrées.

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Mon seul regret concerne le format de cet Atlas. Il est deux fois trop petit. Les cartes ne se lisent pas facilement, à moins d’avoir une loupe à la main.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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