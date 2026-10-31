Atlas dernier cri pour de bons yeux

Vous avez besoin de retrouver rapidement les données géographiques, économiques et historiques essentielles sur quelque 195 pays? Plongez avec assurance dans l’Atlas socio-économique des pays du monde 2027.

Pour le Canada, on indique que la gouverneure générale est Mary Simon. C’est parce que le dépôt légal de cet Atlas a été fait juste avant la nomination de Louise Arbour, en juin 2026.

Chaque espace est utilisé, même les pages de garde. Celle du début indique les 24 fuseaux horaires; celle de la fin présente une carte des pays de l’union européenne et une carte de la francophonie dans le monde.

Cartes thématiques

Ce que j’ai trouvé le plus intéressant se trouve dans les 32 premières pages qui présentent des cartes thématiques. Elles portent tour à tour sur la population, l’environnement, l’éducation, la santé, l’économie, le niveau de vie, les communications, les langues et les religions.

Ces cartes mettent souvent le Canada et l’Australie sur un pied d’égalité, notamment pour l’urbanisation et la pollution atmosphérique. Pour ce qui est des ressources renouvelables d’eau douce, le Canada dépasse l’Australie et les États-Unis.