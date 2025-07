Quand les cartes géographiques étaient des viviers de symboles

C’est au Suédois Olaus Magnus qu’on doit la Carte marine et description des pays septentrionaux et des merveilles qu’on y trouve, faite avec zèle et application en l’an du Seigneur 1539. Elle est célèbre pour ses ornements aussi captivants que foisonnants, et pour son exactitude de la représentation de l’Europe du Nord.

Ode aux navigateurs

La Carte des Amériques de Diego Gutiérrez (1562) fait la part belle aux navires. Elle présente vingt-sept galions et caravelles, deux galères et un canot. Ces ornements sont une ode aux navigateurs de l’ère des Grandes découvertes.

Les ornements de la carte America du Flamand Jodocus Hondius (1606) renferment une richesse documentaire : « Autochtones affairés autour d’un pot de terre ou sur des canons, oiseaux tropicaux, navires familiers ou plus exotiques et quelques monstres marins ». Cette iconographie contribue à étoffer la vision du Nouveau Monde au début du XVIIe siècle.

La Carte d’Amérique divisée en ses principaux pays, dressée par Jean Baptiste Louis Clouet en 1788, présente dans ses bordures vingt vignettes décrivant des évènements importants de l’histoire du continent tels que l’exploration du fleuve Saint-Laurent par Cartier ou la fondation de Québec par Champlain.

Moby Dick

La carte la plus moderne est d’Edward Everett Henry: The Voyage of the Pequod from the Book Moby Dick by Herman Melville (1956). Il reprend plusieurs éléments symboliques du roman comme le poing vengeur du capitaine Achab ou le cercueil servant de canot de sauvetage.