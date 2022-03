Toutes les cartes géographiques sont fausses

Carte d’une Nouvelle-France fantasmée

En Amérique centrale, les cartes des codex aztèques juxtaposent une dimension temporelle à la représentation spatiale. «Aux éléments topographiques et hydrographiques sont fréquemment conjugués des hiéroglyphes et des représentations picturales qui font référence aux événements mythologiques et historiques.»

Des cartes de la Nouvelle-France présentent un territoire plus immense que réel, «traduisant le fantasme d’une maîtrise totale». Ainsi, la Province de Louisiane s’étend jusqu’aux Grands Lacs sur une carte de Louis Hennepin et Jean-Baptiste Homann.

Les mappemondes médiévales divisent un univers circulaire et entouré d’un océan primordial en trois continents séparés les uns des autres par une masse d’eau rectiligne: la Méditerranée entre l’Europe et l’Afrique, le Nil entre l’Afrique et l’Asie, et le Tanaïs entre l’Asie et l’Europe.

Royaumes fictifs

À partir du XVIIe siècle, souverains et généraux s’appuient de plus en plus sur la cartographie pour préparer leurs campagnes militaires. Encore faut-il qu’elle soit précise. Selon l’auteur, Napoléon a sans doute perdu Waterloo à cause d’une carte erronée.

Une page d’Atlas peut parfois servir l’imposture. En 1821, un aventurier écossais fait sensation en revenant d’Amérique centrale et en se proclamant cacique du Poyais, un royaume fictif dans l’actuel Honduras.