Une carte 3D de notre bulle interstellaire

Une bulle de vide et sa «coquille»

La Bulle locale en question est composée en majeure partie de vide à l’intérieur… Là où se trouvent notre système solaire et les étoiles voisines.

En revanche, ce qui suscite l’intérêt de ces astrophysiciens se trouve à la surface de la bulle. Cette «coquille» est un agrégat de nuages de gaz et de poussières, représentant ce qui reste d’étoiles qui ont explosé dans le passé. On parle d’au moins 15 étoiles mortes.

Et dans certaines régions plus denses de ces gaz et de ces poussières, de nouvelles étoiles sont en train de se former.

Nous ne faisons que passer dans cette bulle

La forme irrégulière de cette bulle pourrait peut-être même révéler les emplacements des étoiles qui ont explosé il y a des millions d’années. D’autant plus que cette bulle continue de grossir, à un rythme estimé à 6 kilomètres par seconde.

Quant à notre système solaire, il n’est qu’un visiteur «de passage»… Il n’est pas né dans cette bulle, mais y est entré il y a peut-être 5 millions d’années et il en sortira un jour.