Encore des mois d’alignements pour le télescope James-Webb

Aligner ses miroirs prendra des mois

Par la suite, il restera encore à aligner à la perfection les 18 structures hexagonales, afin qu’elles agissent comme un seul miroir, une opération qui, mine de rien, va prendre des mois. Ce qui veut dire qu’il ne commencera à travailler qu’en mai ou juin prochain.

Avec ses 6 mètres et demi de large, ce miroir principal fera deux fois et demie la largeur du miroir d’Hubble, et devrait pouvoir «récolter» 7 fois plus de lumière. Ce qui lui permettra de voir mieux, et surtout plus loin.

Il peut aussi voir dans l’infrarouge, d’où l’importance de le protéger de la surchauffe. Et il est doté d’un radiateur pour évacuer la chaleur excédentaire.

James-Web remontera le temps

Le fait de voir plus loin et dans l’infrarouge offre la possibilité de reculer dans le temps.

Hubble pouvait remonter jusqu’à 400 millions d’années après le Big Bang. James-Webb est censé pouvoir remonter jusqu’à «seulement» 100 millions d’années et lever le voile sur l’époque de formation des premières étoiles et galaxies.

Il devrait aussi être capable de «voir» des trous noirs au centre des galaxies. Et des planètes tournant autour d’autres étoiles que la nôtre. Et peut-être même détecter l’atmosphère de ces planètes, si elles en ont une.