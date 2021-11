Galilée a inventé le télescope? Ça se discute depuis 400 ans!

Bien qu’on attribue spontanément à Galilée le mérite de l’invention du télescope, il n’est pas le seul prétendant au titre. Le débat dure depuis plus de 400 ans.

À l’origine du télescope

Les «lunettes» du savant italien Galileo Galilei (1564-1642) sont considérées comme les premiers instruments astronomiques. Et pourtant, elles ont indéniablement vu le jour, avant lui, aux Pays-Bas.

En 1608, l’opticien Hans Lippershey a été le premier à déposer une demande de brevet pour la superposition de deux lentilles qui permettent de «voir des choses lointaines comme si elles étaient tout près». C’est l’invention du télescope, mais surtout l’invention du diaphragme.

Ce petit disque en carton permettait de bloquer une partie de la lumière extérieure et ainsi, améliorer la qualité de l’image. De plus, on a demandé à l’opticien de modifier l’instrument afin de pouvoir regarder à l’intérieur avec les deux yeux.

Ce qu’il a fait en créant les premiers instruments binoculaires. Ces «lunettes» offraient un grossissement de 3 fois.