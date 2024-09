La Terre des Hommes: 4,6 milliards d’années en 12 chapitres

Improbable Homo erectus

Je fais un bond énorme dans la chronologie pour arriver à l’Homo erectus. Gee écrit que «nous tenir debout et marcher paraît si naturel que nous imaginons que cela va de soi.» Or, passer de la quadrupédie à la bipédie «fut un des événements les plus remarquables, improbables et intrigants de toute l’histoire de la vie.»

L’Homo erectus était un animal social. Son comportement était lié à des pratiques telles que les parades sexuelles, l’extrême violence ou encore la cuisine. «À un certain stade de leur évolution, différentes tribus d’Homo erectus apprirent à maîtriser le feu et découvrirent, en cuisant des aliments, une expérience à la fois gustative et conviviale.»

La cinquième frise indique que les premiers outils en pierre et l’abattage remontent à plus de 3 millions d’années. Quant à l’Homo sapiens et au Néandertalien, ils datent de 1,5 millions d’années.

Vive nos grands-mères!

Henry Gee fait état d’une mine de découvertes sensationnelles. Par exemple, ce sont les grands-mères qui ont sauvé notre espèce. Contrairement aux autres animaux, les bébés humains sont incapables de se débrouiller seuls, alors nous avons appris à vivre passé l’âge de procréer, afin de les élever.

Ce sont les groupes dont les femmes ménopausées s’occupaient des enfants qui survécurent !