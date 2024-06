Découverte sensorielle des écosystèmes de la Terre au ROM

Cet été, depuis le 1er juin, le Musée royal de l’Ontario (ROM) invite ses visiteurs à plonger au cœur de la nature dans l’exposition La Terre – Une expérience immersive. Le visiteur explorera cinq écosystèmes qui feront appel à sa vue, son ouïe et son odorat:

une lente descente à travers la canopée d’une forêt tropicale;

un voyage dans des écosystèmes verdoyants où virevoltent des chauves-souris;

une incursion dans des galeries souterraines grouillantes de vie;

une promenade dans des prairies arides peuplées d’insectes;

une randonnée dans le Grand Nord.

Haute définition

Conçue par le Studio Sensory Odyssey et réalisée en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris, l’exposition est présentée jusqu’au 12 janvier 2025.

La qualité exceptionnelle des images (haute définition 8K), tournées expressément pour l’exposition à travers le monde en 2020 et 2021, plonge le visiteur dans le vif de l’action.

Les paysages sonores, recréés à partir d’ambiances naturelles, et les effets olfactifs proposent une expérience sensorielle mariant poésie visuelle et technologie de pointe.

Environnement à protéger

«Mes travaux de recherche me conduisent dans certaines des régions les plus éloignées de la terre, où je suis à même de constater l’empiétement sans cesse croissant de l’activité humaine dans les écosystèmes», affirme Nathan Lujan, conservateur associé des poissons et commissaire principal de la présentation de l’exposition au ROM.