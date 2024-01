Le ROM de nuit est de retour

Le 16 février, on fête L’amour lunaire, soit le Nouvel An chinois… et la Saint-Valentin!

Au programme: disco, math rock et popo acoustique des années 90 en compagnie du groupe torontois Tiger Balme; danse, performances et projections du collectif New Ho Queen œuvrant à la promotion de la communauté queer asiatique; et le DJ Paul Chin.

Le 8 mars, Journée internationale des femmes, des artistes féminines des milieux du théâtre, de la musique et de la danse s’exprimeront sur différents sujets.

La soirée du 22 mars est consacrée aux arts de la scène: performances et installations interactives, burlesque, danse bollywoodienne et ateliers de flamenco donnés par le collectif FabCollab.

On promet aussi des «jeux vidéo grand format».