Retour de l’ankylosaure Zuul au ROM pour le Jour de la famille

Les enfants pourront notamment découvrir l’univers de la chimie au moyen d’expériences amusantes, entre autres avec la fabrication de glu, au laboratoire BASF.

Les plus jeunes enfants visitant le ROM apprécieront l’espace WonderWorks — là où le jeu croise l’apprentissage — un espace permanent du Musée qui convie les enfants à expérimenter et à entrer en contact dans un milieu interactif et amusant.

D’autres activités pratiques seront proposées dans la Galerie de la famille Patrick et Barbara Keenan de la biodiversité interactive, un endroit qui présente des spécimens tactiles et des installations interactives reflétant les collections et les recherches de pointe du Musée.

«Du retour de Zuul à l’exposition Le Photographe naturaliste de l’année, un favori des visiteurs, le ROM promet d’être la destination par excellence pour le Jour de la famille», fait valoir le directeur général Josh Basseches.