L’ami le plus précieux de la Terre: la Lune

En littérature, on pense tout de go à H. G. Wells (The First Man in the Moon, 1901) et à Hergé: Objectif Lune (1953) et On a marché sur la Lune (1954). Côté cinéma, Georges Méliès vient en tête de liste avec Le Voyage dans la Lune (1902) et Au clair de la lune ou Pierrot malheureux (1904).

Mers et montagnes

L’ouvrage de Steeven Chapados fourmille de données sur la nature de la Lune. Il recense 7 montagnes, 10 mers et 24 cratères.

Un tableau fournit les chiffres suivants: Sa masse est 1,23 % de celle de la Terre. Sa superficie totale est 7,44% de la surface terrestre. Sa circonférence est 10 921 km à l’équateur. Sa température de surface moyenne est -73oC. La durée moyenne d’un cycle lunaire est 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes.

L’exploration de la Lune a été une course entre l’URSS et les États-Unis. Elle commence par Luna 2, 1959 (URSS). Les États-Unis répliquent avec Surveyor 5 en 1967 et, bien entendu, avec Apollo 11 en 1969. Les trois dernières explorations sont menées par l’URSS: Luna 20 (1972), Luna 21 (1973) et Luna 24 (1976).

Possibilités infinies

«Quel que soit l’angle sous lequel nous regardons la Lune», écrit Steeven Chapados, «nous voyons qu’elle offre des possibilités infinies pour nous exprimer, mieux comprendre le cosmos, développer nos technologies et encourager notre présence ailleurs dans l’Univers.»