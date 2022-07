Lune : une mystérieuse fusée, deux cratères

Dans un communiqué publié le 23 juin, l’équipe derrière la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter annonce avoir identifié l’impact de «la fusée mystère».

On voit deux cratères, l’un de 18 mètres de diamètre, qui est en partie «surimposé» sur l’autre, de 16 mètres de diamètre.

Deux morceaux de la fusée chinoise

La logique aurait voulu qu’il n’y ait qu’un seul cratère, l’objet étant apparemment en un seul morceau. Et comme il n’y a pas d’air sur la Lune, aucune force de freinage n’aurait pu le briser en deux avant qu’il ne touche le sol.

Normalement, un tel étage d’une fusée a une importante partie de son poids concentrée à une extrémité: les réacteurs. Le reste est essentiellement un gros réservoir vide.

On peut imaginer que chacun des deux cratères correspond à un de ces deux «morceaux». Mais en l’absence de plus de détails sur la fusée Longue Marche — et le gouvernement chinois étant aussi peu volubile que d’habitude — la photo ne permet que de spéculer.