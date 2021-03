200 jours dans une base lunaire: un succès chinois

«Nous approchons finalement d’un niveau d’achèvement qui est adéquat», commente dans le New Scientist Christophe Lasseur, de l’Agence spatiale européenne. De tels systèmes de support de vie «ne peuvent pas soutenir des gens indéfiniment, mais ils peuvent à présent le faire pour de longues périodes».

Pain riche en protéines

L’habitat hermétiquement fermé était formé de trois modules totalisant 150 mètres carrés (dont deux servaient exclusivement aux plantes).

En plus du recyclage de l’oxygène et de l’eau, certains déchets végétaux ont servi à faire pousser des champignons puis à nourrir les vers de farine, qui étaient à leur tour transformés en un pain riche en protéines.

Et l’expérience est clairement présentée dans le contexte des ambitions chinoises d’envoyer des humains sur la Lune: l’habitat était baptisé, de manière optimiste, Lunar Palace 1.

Les plus anciens efforts du genre remontent aux années 1960, en Russie. Le plus célèbre est le Biosphere 2, en Arizona dans les années 1990: l’équipe de huit personnes avait toutefois dû recevoir de la nourriture et de l’oxygène de l’extérieur et l’expérience avait été considérée pour cette raison un échec.