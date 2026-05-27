Invitation à explorer le merveilleux monde des papillons

Les Éditions Hurtubise lancent leur nouvelle collection «Petite anthologie illustrée» avec Papillons de jour et de nuit dans un format plus compact que leurs anthologies régulières. Les illustrations spectaculaires et les textes synthétiques s’adressent aux jeunes curieux dès 8 ans.

De facture soignée, avec tranche dorée et ruban signet, cet album de Richard Jones allie rigueur et accessibilité. Illustré par Daniel Long et Angela Rizza, il est traduit de l’anglais par Michèle Morin.

180 000 types de papillons

On nous apprend d’abord que «le monde recèle environ 180 000 types différents de papillons, quoiqu’il reste probablement encore de nombreuses autres espèces à découvrir, surtout dans les profondeurs des jungles tropicales».

On admire et étudie les papillons depuis des millénaires à cause de leurs couleurs vives et de leur beauté. Dans la mythologie grecque, souligne Richard Jones, la déesse de l’âme Psyché était généralement représentée comme une femme dotée d’ailes de papillon.

Les naturalistes décrivent encore souvent les nouveaux papillons en latin. La femelle Ornithoptera alexandrae (Ornithoptère de la reine Alexandra), dont les ailes peuvent atteindre une envergure de 280 mm, a été découvert en 1906 et surnommé ainsi en l’honneur de la reine Alexandra du Danemark.