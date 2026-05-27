Invitation à explorer le merveilleux monde des papillons

Richard Jones, Petite anthologie illustrée des Papillons de jour et de nuit
Richard Jones, Petite anthologie illustrée des Papillons de jour et de nuit, illustrée par Daniel Long et Angela Rizza, traduite de l’anglais par Michèle Morin, Montréal, Éditions Hurtubise, 2026, 128 pages, 21,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 27/05/2026 par Paul-François Sylvestre

Les Éditions Hurtubise lancent leur nouvelle collection «Petite anthologie illustrée» avec Papillons de jour et de nuit dans un format plus compact que leurs anthologies régulières. Les illustrations spectaculaires et les textes synthétiques s’adressent aux jeunes curieux dès 8 ans.

De facture soignée, avec tranche dorée et ruban signet, cet album de Richard Jones allie rigueur et accessibilité. Illustré par Daniel Long et Angela Rizza, il est traduit de l’anglais par Michèle Morin.

180 000 types de papillons

On nous apprend d’abord que «le monde recèle environ 180 000 types différents de papillons, quoiqu’il reste probablement encore de nombreuses autres espèces à découvrir, surtout dans les profondeurs des jungles tropicales».

On admire et étudie les papillons depuis des millénaires à cause de leurs couleurs vives et de leur beauté. Dans la mythologie grecque, souligne Richard Jones, la déesse de l’âme Psyché était généralement représentée comme une femme dotée d’ailes de papillon.

Les naturalistes décrivent encore souvent les nouveaux papillons en latin. La femelle Ornithoptera alexandrae (Ornithoptère de la reine Alexandra), dont les ailes peuvent atteindre une envergure de 280 mm, a été découvert en 1906 et surnommé ainsi en l’honneur de la reine Alexandra du Danemark.

Publicité

Métamorphose

Les papillons sont des insectes métamorphosées. Quand une chenille atteint sa taille adulte, elle entreprend une incroyable transformation. Après la mue de la dernière peau tendre, l’enveloppe chrysalide se forme.

Lorsque l’insecte est prêt à sortir, il déchire sa chrysalide et d’en extrait. Ses ailes sont alors molles et fripées. L’insecte doit donc les étendre et les faire sécher avant de pouvoir s’envoler.

C’est dans les forêts tropicales humides que vit le plus grand nombre d’espèces de papillons sur la Terre.

Grands papillons

Vous vous demandez peut-être quel est le plus grand papillon… Attacus atlas (L’Atlas) et Thysania agrippa (Sorcière blanche), tous deux nocturnes, se disputent le titre avec des ailles pouvant atteindre une envergure jusqu’à 300 mm. Le premier vit en Inde et en Asie du Sud-Est; le second se trouve en Amérique du Sud et en Amérique centrale, migrant parfois dans le Sud des États-Unis.

L’Antimachus est un des plus grands papillons diurnes d’Afrique. Les mâles ont des ailes plus longues que celles des femelles et s’étendent jusqu’à 230 mm. Leurs motifs orange et noir indiquent que ce papillon est toxique.

Publicité

Comme vous le savez sans doute, les monarques quittent l’Amérique centrale pour essaimer dans toute l’Amérique du Nord. Avant cette migration, les papillons adultes pondent leurs œufs pour qu’une nouvelle génération y passe par le stade de la chenille et de la chrysalide.

De nombreux papillons battent des ailes de 5 à 15 fois par seconde environ, mais le colibri bat des ailes entre 70 et 80 fois par seconde. Cela est trop rapide pour que des yeux humains puissent percevoir distinctement ces battements.

Écosystème

Les papillons sont beaucoup plus que de jolis insectes à observer: ils sont une importante partie de l’écosystème et peuvent nous renseigner sur la santé de l’environnement.

«En identifiant et en comptant ces insectes sur un site donné pendant plusieurs années, on peut évaluer les problèmes causés par la pollution, la déforestation, le développement urbain, la destruction des habitats et les changements climatiques.»

Du monarque au morpho bleu, en passant par le papillon aux ailes de verre, cette Petite anthologie illustrée des Papillons de jour et de nuit célèbre une centaine des plus extraordinaires et surprenants spécimens de notre planète.

Publicité

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur