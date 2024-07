L’incroyable périple des papillons Belle-Dame

De délicats insectes comme les papillons Belle-Dame peuvent-ils traverser l’Atlantique et se poser sur une plage en Amérique du Sud? C’est la démonstration qu’ont voulu effectuer des chercheurs espagnols et canadiens, dans une enquête scientifique plus complexe qu’elle n’en a l’air.

En 2013, le chercheur de l’Université de Barcelone Gerard Talavera avait été étonné d’apercevoir des papillons Belle-Dame sur une plage de l’Amérique du Sud, en Guyane française. Cette espèce ne vit pourtant pas en Amérique du Sud.

À l’époque, le chercheur remarque que les ailes des papillons sont abîmées, comme s’ils venaient de terminer un très long vol.

Traverser l’Atlantique

De fait, les papillons Belle-Dame sont connus pour parcourir de très grandes distances. Ils font régulièrement le trajet de l’Europe à l’Afrique subsaharienne, une route de 15 000 km. Mais traverser l’Atlantique sans aucun point de ravitaillement est un défi autrement plus important pour ces petites bêtes fragiles.

L’équipe du chercheur, raconte la journaliste Monique Brouillette dans un article du New York Times, a donc utilisé plusieurs méthodes d’enquête pour déterminer si les papillons trouvés sur la plage avaient bel et bien réussi cet exploit. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications.