Immersion captivante dans l’univers des insectes

Jess French, Anthologie illustrée des insectes et autres bestioles
Jess French, Anthologie illustrée des insectes et autres bestioles, album illustré par Angela Rizza et Daniel Long, traduit de l’anglais par Sylvie Lucas et Emmanuelle Pingault, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 226 pages 32,95 $.
Publié 03/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Des abeilles aux coléoptères, des grillons aux mille-pattes, sans oublier les araignées, Jess French présente 90 des plus fascinantes bestioles du monde dans Anthologie illustrée des insectes et autres bestioles. Certains de ces spécimens ont été découverts tout récemment.

Sans les insectes, rien ne fonctionnerait sur notre planète. Ils décomposent les déchets, pollinisent les plantes, transportent les graines et éliminent les organismes nuisibles. Il y a des bestioles qui portent des noms rares comme uropyge géant, rhysse cannelle, fulgore porte-lanterne, halobate, xylocope bleu ou varroa.

Ver et papillon géants

L’anthologie s’ouvre sur le ver œuf au plat qui peut mesurer plus de 30 cm. Découvert aux Philippines en 2001, il est d’un bleu très foncé et couvert de taches qui rappellent étonnamment… des œufs au plat.

Imaginez un papillon qui aurait l’envergure d’un merle et un corps aussi long qu’une cuillère à café! «Eh bien, c’est l’ornithoptère de la Reine Alexandra! Il n’y a qu’un lieu sur terre où l’on peut trouver cette espèce à l’état sauvage: les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée.»

L’auteur souligne que la limace léopard (Europe) est dotée de quatre tentacules placés sur le devant de la tête, qui lui confèrent les sens de la vue, de l’odorat, du goût et du toucher.

Sangsue ancienne

Il nous apprend que la sangsue médicinale méditerranéenne a passé près de 300 millions d’années à se nourrir du sang d’autres animaux. Après un bon repas, elle peut survivre pendant plus d’un an sans se nourrir.

Elle porte bien son nom car les médecins l’ont été utilisées pendant des milliers d’années pour prélever du sang chez leurs patients.

Un des insectes les plus anciens s’appelle poisson d’argent. Apparu il y a plus de 400 millions d’années, il vit partout de par le monde, sauf en Arctique et Antarctique. Le poisson d’argent a la mauvaise habitude de s’attaquer aux aliments, au tissu et aux livres.

30 000 espèces de scarabées

Quand on pense aux scarabées, des images de l’Afrique du Nord viennent à l’esprit. Or, il existe environ 30 000 espèces partout sur la planète, dans des environnements très divers. Elles sont dotées d’exosquelettes durs, de forme ovale, qui brillent souvent de couleurs scintillantes.

Connaissez-vous l’osmie bicolore? Cette abeille solitaire pond uniquement dans les coquilles vides de certaines espèces d’escargots. «La femelle est très exigeante: cette coquille doit être de la bonne taille, ni trop obscure ni trop lumineuse.»

Vous savez sans doute que la mouche tsé-tsé peut provoquer la maladie du sommeil. Ce qui est moins connu, c’est que, en une seule piqûre, cet insecte d’Afrique centrale et occidentale peut absorber l’équivalent de son poids en sang.

Cadeau pour les 8 ans et plus

Selon les Éditions Hurtubise, cette anthologie est le cadeau idéal à offrir aux enfants de 8 ans et plus, curieux ou passionnés par les petits invertébrés. Des illustrations et photographies à couper le souffle en font une immersion captivante dans l’univers des bibittes.

