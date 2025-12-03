Immersion captivante dans l’univers des insectes

Des abeilles aux coléoptères, des grillons aux mille-pattes, sans oublier les araignées, Jess French présente 90 des plus fascinantes bestioles du monde dans Anthologie illustrée des insectes et autres bestioles. Certains de ces spécimens ont été découverts tout récemment.

Sans les insectes, rien ne fonctionnerait sur notre planète. Ils décomposent les déchets, pollinisent les plantes, transportent les graines et éliminent les organismes nuisibles. Il y a des bestioles qui portent des noms rares comme uropyge géant, rhysse cannelle, fulgore porte-lanterne, halobate, xylocope bleu ou varroa.

Ver et papillon géants

L’anthologie s’ouvre sur le ver œuf au plat qui peut mesurer plus de 30 cm. Découvert aux Philippines en 2001, il est d’un bleu très foncé et couvert de taches qui rappellent étonnamment… des œufs au plat.

Imaginez un papillon qui aurait l’envergure d’un merle et un corps aussi long qu’une cuillère à café! «Eh bien, c’est l’ornithoptère de la Reine Alexandra! Il n’y a qu’un lieu sur terre où l’on peut trouver cette espèce à l’état sauvage: les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée.»

L’auteur souligne que la limace léopard (Europe) est dotée de quatre tentacules placés sur le devant de la tête, qui lui confèrent les sens de la vue, de l’odorat, du goût et du toucher.