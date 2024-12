Immersion captivante dans le monde des oiseaux

Les premiers animaux à plumes étaient les dinosaures, dont les oiseaux sont les descendants. Voilà ce qu’affirme Ben Hoare dans sa brève introduction à l’Anthologie illustrée des oiseaux. Ils sont partout: villes, campagnes, forêts, montagnes, déserts et en pleine mer.

L’index de cette anthologie énumère 97 oiseaux présentés dans un ordre de grandeur, du paon spicifère (3 m) aux colibris (6 cm). En vol, on croise le grand cormoran, l’hoazin huppé, le manchot pygmée, l’araponga barbu et le géospize pique-bois, pour n’en mentionner que quelques-uns.

L’arbre de la vie

Chaque espèce occupe deux pages et est décrite très brièvement (un ou deux paragraphes); elle fait l’objet d’une illustration pleine page, accompagnée d’une légende. Ainsi, pour le flamant nain trouvé en Afrique et en Asie, on apprend que les parents secrètent dans leur gorge un liquide laiteux rose vif qu’ils donnent à manger à leurs petits.

L’anthologie est entrecoupée de pages sur des rubriques telles que leur évolution, leurs becs, leurs ailes, leurs plumes, leurs pieds, leurs nids et leurs œufs. Les deux dernières pages de renseignements portent sur l’arbre de la vie qui illustre les 40 groupes d’oiseaux appelés «ordres».

L’ouvrage inclut un glossaire d’une cinquantaine de mots tels que: amphibien, écholocalisation, fossile, iridescence, parade nuptiale, etc. C’est tout un plaisir de consulter l’index de huit pages car il est visuel; en plus d’inclure une image avec le nom en français et en latin, on fournit la distribution (continent), la catégorie (ex.: oiseaux chanteurs) et la longueur ou hauteur.