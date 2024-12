L’ultime encyclopédie: ouvrage de référence par excellence

Le corps humain: chaque jour, il y a plus de 350 000 naissances dans le monde. Dans 1 grossesse sur 250, l’ovule se divise sitôt après la fécondation (et non dix heures après), donnant deux cellules génétiquement identiques, donc des jumeaux se ressemblant trait pour trait.

Rien ne se perd…

La science: qu’elle soit cinétique, électrique, lumineuse, sonore, thermique, chimique, nucléaire ou potentielle, l’énergie demeure constante et finie. Elle se conserve, elle n’est ni créée ni détruite; elle ne fait que passer d’une forme à une autre.

L’histoire: les Européens rivalisent pour s’emparer du plus grand nombre de colonies possibles. En 1884-1885, à la conférence de Berlin organisée par le chancelier Bismarck, ils s’entendent pour procéder au partage du continent africain, sans inviter les souverains locaux et sans tenir compte des frontières existant entre les royaumes.

La culture: un des premiers livres connus est l’Enseignement de Ptahhotep, écrit par un scribe entre 4200 et 4000 av. J.-C. Avec 500 millions d’exemplaires, c’est Don Quichotte de Cervantès qui est le roman le plus vendu au monde.

Images à couper le souffle

Des animaux les plus étonnants aux grands héros du passé, en passant par les inventions révolutionnaires et bien davantage, cet ouvrage réunit en un seul volume les sujets les plus captivants et apporte des réponses aux questions qui fascinent les jeunes. Sa vente à presque cent dollars est bien justifiée.