Invitation à découvrir le monde fascinant des oiseaux

Voyagez sur sept continents et familiarisez-vous avec 52 espèces d’oiseaux grâce à l’Atlas des oiseaux préparé par Emrah Çoraman et illustré par Rubiye Ulusan. Découvrez ainsi un monde qui regorge de faits curieux et fascinants.

Deux pages sont consacrées à chaque espèce. Une capsule précise son continent, son pays, sa taille, son poids, son nom scientifique et une caractéristique (ex.: le pitohui bicolore est venimeux).

L’autruche

Pour l’Afrique, je m’arrête à l’autruche, le plus grand et le plus rapide des oiseaux. Les bébés atteignent la taille d’un adulte 18 mois après leur éclosion. L’œuf de l’autruche est tellement solide que même si une personne pesant 100 kilos se mettait debout dessus, il ne se casserait pas.

L’autruche vit dans des régions très chaudes comme la Namibie; elle ouvre son bec et déploie ses ailes pour se rafraîchir.

Le faucon pèlerin

Place au faucon pèlerin pour l’Asie. Il est l’oiseau national des Émirats arabes unis. Ses yeux peuvent voir 8 fois mieux que ceux des êtres humains, ce qui lui permet de repérer même les petits oiseaux à des kilomètres de distance. Sa plus haute vitesse enregistrée a été de 389 km à l’heure.