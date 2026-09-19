Le regard sur le monde influencé par la carte du monde

Une résolution des Nations unies a endossé récemment à la quasi-unanimité une recommandation de changer la façon dont les cartes géographiques du monde sont faites depuis 450 ans.

Tous les géographes sont conscients du problème: la carte de Mercator, ou projection de Mercator, a beau être couramment utilisée, elle représente incorrectement la dimension des pays et des continents.

Le cas le plus évident étant celui du Groenland, qui semble aussi gros que l’Afrique, alors qu’il est 14 fois plus petit. La communauté des géographes appuyait largement la recommandation.

Nord contre Sud

Votée par l’Assemblée générale des Nations unies le 4 septembre, cette recommandation — qui n’a que le statut d’une recommandation, les Nations unies n’ayant aucun pouvoir sur les manuels scolaires ou les ministères de l’Éducation — est de remplacer cette carte par la projection «Equal Earth».

Et ce n’est pas seulement pour faire plaisir aux géographes: la projection de Mercator était depuis longtemps perçue comme ayant un impact négatif, celui d’offrir une vision biaisée au profit des pays du Nord.