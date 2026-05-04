AFRY: bientôt un carrefour virtuel pour les francophones de York

Initiée en 2024 par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) dans le cadre d’une démarche de planification régionale, le Carrefour virtuel FrancoYork repose sur une collaboration entre quatre organismes: l’AFRY, la Communauté du Trille blanc (CTB), le Centre de planification des services de santé en français (CPSSF) et la Mission catholique Saint-Frère-André.

Le projet vise à améliorer l’accès aux services en français et à renforcer la collaboration entre les organismes, dans une perspective de complémentarité des services offerts à la communauté.

Actuellement en phase de test, la plateforme prendra la forme d’un carrefour numérique permettant d’identifier les services disponibles, de faciliter les échanges entre organismes et de mieux cerner les besoins émergents.

«C’est un peu comme un moteur de recherche francophone à l’échelle de la région de York», souligne Yasmine Malek Menasria, directrice générale de l’AFRY, dans une entrevue accordée à l-express.ca.

Déménagement à Richmond Hill

La 32e assemblée générale annuelle de l’AFRY s’est tenue le 30 avril en formule hybride, réunissant une trentaine de participants.