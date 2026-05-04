AFRY: bientôt un carrefour virtuel pour les francophones de York

32e AGA de l'AFRY
Des participants à l’AGA et membres de l’équipe de l’AFRY. Photos: courtoisie
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Publié 04/05/2026 par Hamza Ziad

Initiée en 2024 par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) dans le cadre d’une démarche de planification régionale, le Carrefour virtuel FrancoYork repose sur une collaboration entre quatre organismes: l’AFRY, la Communauté du Trille blanc (CTB), le Centre de planification des services de santé en français (CPSSF) et la Mission catholique Saint-Frère-André.

Le projet vise à améliorer l’accès aux services en français et à renforcer la collaboration entre les organismes, dans une perspective de complémentarité des services offerts à la communauté.

Actuellement en phase de test, la plateforme prendra la forme d’un carrefour numérique permettant d’identifier les services disponibles, de faciliter les échanges entre organismes et de mieux cerner les besoins émergents.

«C’est un peu comme un moteur de recherche francophone à l’échelle de la région de York», souligne Yasmine Malek Menasria, directrice générale de l’AFRY, dans une entrevue accordée à l-express.ca.

AFRY
La directrice générale de l’AFRY, Yasmine Malek Menasria.

Déménagement à Richmond Hill

La 32e assemblée générale annuelle de l’AFRY s’est tenue le 30 avril en formule hybride, réunissant une trentaine de participants.

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Au cours de la dernière année, les activités ont connu une progression. Les centres éducatifs ont accueilli 204 enfants, soit une augmentation de 78,9%, répartis sur deux campus et encadrés par 26 éducatrices.

Les services d’établissement totalisent 13 points de contact (+30%) et 32 ateliers (+68%), avec un taux de satisfaction de 4,9 sur 5. Les camps d’été ont rassemblé 136 enfants, avec une satisfaction parentale de 4,5 sur 5.

L’année 2025 est également marquée par le déménagement du siège de Newmarket à Richmond Hill, sur la rue Yonge, un secteur caractérisé par une forte concentration de francophones et mieux desservi par les transports en commun, selon la direction de l’AFRY.

«Le fait d’être situés sur un axe plus central nous a permis d’augmenter les activités en présentiel, notamment les ateliers, avec une hausse de 600%», indique Yasmine Malek Menasria.

31e AGA-AFRY
Participants à une activité de l’AFRY.

Studio AFRY

Le projet de Studio AFRY s’inscrit dans la volonté de l’association de renforcer l’engagement communautaire, notamment auprès des jeunes et des bénévoles. Rendu possible grâce à une subvention d’immobilisation de la Fondation Trillium de l’Ontario, cet espace vise à offrir un lieu dédié à la formation et aux activités hybrides.

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Pensé comme un prolongement des ateliers, le studio permettra à la communauté d’accéder à du matériel spécialisé et de participer à des formations variées en photographie, arts visuels et technologies.

«L’idée, c’est de créer un cycle de transmission des connaissances, où les personnes formées peuvent à leur tour accompagner d’autres participants et participantes», explique la directrice générale.

«Nous travaillons activement à finaliser les installations techniques et espérons pouvoir lancer le studio en septembre 2026», ajoute-t-elle.

AFRY
La directrice générale de l’AFRY, Yasmine Malek Menasria, avec le député provincial Michael Parsa.

Nouveau service de santé mentale en français

Opérationnel depuis le début de l’année 2026, le service de santé mentale en français de l’AFRY vise à répondre à un besoin identifié dans la communauté francophone.

Dans la région de York, qui compte plus de 35 000 francophones, selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, les services en français demeurent peu accessibles.

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«Les données sont claires: il existe un décalage important entre les besoins en santé mentale et les services disponibles, particulièrement pour les francophones», souligne Yasmine Malek Menasria.

«À travers cette initiative, nous visons à améliorer l’accès à des services adaptés et à soutenir le bien-être de la communauté.»

Le service propose un accompagnement psychosocial confidentiel, des ateliers de prévention et une orientation vers des ressources spécialisées.

Une situation financière en progression

L’AFRY présente une situation financière en progression pour l’exercice de l’année 2025. Les revenus totalisent 2 557 940 $, en hausse de 29,4% par rapport à 2024.

Les charges s’élèvent à 2 370 763 $, générant un excédent de 187 177 $. L’actif net atteint 360 497 $, dont 250 000 $ affectés à un fonds de prévoyance.

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La trésorerie s’établit à 1 079 295 $, contre 460 463 $ en 2024, indiquant une augmentation des liquidités disponibles.

Alain Beaudoin, ancien président du conseil d’administration, a salué le travail accompli. «Je félicite toute l’équipe pour ces belles réalisations. L’AFRY est entre de bonnes mains.»

33e AGA de l'AFRY
Des membres du CA de l’AFRY. 5e: la présidente Narjiss Lazrak.

Nouveau conseil d’administration

Le nouveau conseil d’administration de l’AFRY se compose de neuf membres, avec Narjiss Lazrak qui demeure à la présidence.

Les administrateurs incluent Benoit Fortin, Mawusee Komla Foli-Awli, Spes Nkundwa et Freddy Vindevoghel, ainsi que les nouveaux membres Luabeya LaPlume Gaëlle, Avoula Babeth Vanessa, Rigobert Blaise Éric Plambe et Alice Awakian.

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