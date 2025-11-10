Yékrik’ON: quand la feuille d’érable s’aromatise à l’hibiscus

Ce samedi 8 novembre, près d’une centaine de membres de la communauté antillo-guyanaise se sont réunis dans les locaux du Collège Boréal à Toronto pour célébrer le lancement officiel de Yékrik’ON, l’association des Antillais et Guyanais de l’Ontario.

L’événement a mis en lumière la culture antillaise à travers la participation d’artistes, des prestations de danse, une offre culinaire typique et des activités de réseautage réunissant aussi bien les Antillais établis que les nouveaux arrivants à Toronto.

«En tant qu’Antillais, nous sommes un peuple dont les forces résident dans la résilience, la convivialité, la créativité et la solidarité. Et je dirais même que nous faisons les choses avec une certaine saveur», explique Funch Curier, président de Yékrik’ON.

«En parlant de saveur, désormais au Canada, la feuille d’érable pourra s’aromatiser avec de l’hibiscus.»

D’un groupe WhatsApp à une association officielle

À l’origine, Yékrik’ON n’était pas une association, mais simplement un groupe WhatsApp créé à la suite du match opposant les équipes de football du Canada et de la Guadeloupe en 2023, à Toronto.