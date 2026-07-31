Virelangues: Suis-je chez ce cher Serge?

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Virée vers les virelangues… qu'on appelle aussi trompe-oreilles, casse-langues ou fourchelangues... Illustration: iStock.com/RadomanDurkovic
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Publié 31/07/2026 par Michèle Villegas-Kerlinger

Les virelangues… cela vous dit quelque chose? On les appelle aussi, mais moins souvent, des «trompe-oreilles», des «casse-langues» ou des «fourchelangues». Fait intéressant, ce dernier terme a été inventé par le linguiste Claude Hagège, auteur du livre L’Homme de paroles, qui a trouvé son inspiration dans la phrase «la langue m’a fourché».

Les virelangues, ces «phrases ou séquences de mots contenant des syllabes phonétiquement proches que l’on doit prononcer très vite sans se tromper» selon le Robert, sont amusantes, mais pas seulement!

Bien que leurs messages, sous forme de phrases, de maximes, de figures de style, de poèmes ou de comptines, soient ludiques, ils présentent plusieurs défis de taille, d’où leur utilité dans l’apprentissage d’une langue.

Articulation

Justement, en raison de leur difficulté et de leur petit côté amusant, les virelangues sont une excellente façon d’améliorer:

• La prononciation, ou la manière d’émettre un ou des son(s) selon les règles de la langue. (Une personne qui apprend le français pourrait prononcer «femme» au lieu de «faim»; c’est une faute de prononciation.)

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• L’articulation, à savoir la précision mécanique avec laquelle les lèvres, la langue, la mâchoire et le palais produisent et enchaînent les sons. (Une personne qui marmonne n’articule pas bien.).

• La diction, ou l’art de réciter un texte, se rattache au style et comprend la prononciation, l’articulation, les liaisons, l’accentuation, le rythme et l’intonation qui, tous ensemble, ont le don de rendre le discours plus percutant. (Les grands orateurs se doivent d’avoir une excellente diction.)

• L’élocution, c’est-à-dire la fluidité, le débit et la clarté de la pensée exprimée à l’oral. (Le bégaiement et la dysarthrie sont des problèmes d’élocution.)

• La concentration, la mémoire, l’écoute et la respiration.

• Le développement des capacités cognitives et linguistiques.

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• La confiance en soi à l’oral.

Origine des virelangues

Bien que le mot «virelangue» soit l’équivalent de «tongue twister» en anglais, le terme trouverait son origine, selon le Dictionnaire historique de la langue française, dans le mot occitan «viralenga», qui signifie «virer la langue».

Le procédé est surtout utilisé à l’oral, mais le virelangue a acquis ses lettres de noblesse dans la littérature française comme en témoignent cette phrase que Jean Racine fait dire à Oreste dans sa pièce Andromaque: «Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?»

Et cette question rendue célèbre par le romancier Raymond Queneau dans son roman Zazie dans le métro: «Que lit Lili sous ces lilas-là? Lili lit l’Iliade.»

Croire que les virelangues sont uniquement un jeu pour les petits enfants, ce serait passer à côté d’un outil pédagogique des plus formidables.

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Tout le monde peut en profiter, mais ces exercices sont particulièrement utiles pour les élèves, surtout les apprenants d’une langue seconde, les enseignants, les comédiens, les chanteurs et même les présentateurs.

S’y exercer équivaut aux gammes que fait le pianiste ou aux exercices d’échauffement d’un athlète. Les virelangues, c’est du sérieux!

Virelangues, mode d’emploi

La direction des ressources éducatives françaises au Manitoba (ou la DREF) offre des conseils très utiles pour les enseignants, ou les parents, qui voudraient initier les jeunes aux virelangues.

Cela dit, les conseils peuvent s’adapter à toute personne désireuse de s’y aventurer:

• Prenez le temps de prononcer le virelangue lentement et distinctement en exagérant les mouvements de la bouche avant d’accélérer le débit.

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• Répétez le virelangue 3 à 5 fois.

• Faites-en un jeu de groupe du genre «à qui dira le virelangue le plus vite ou le plus grand nombre de fois sans se tromper».

• Proposez un nouveau virelangue chaque semaine en permettant aux participants de le pratiquer pendant deux ou trois jours avant de le réciter «officiellement».

• À l’écrit, analysez-en les liaisons (interdites, facultatives, obligatoires), la grammaire, la signification des mots, les homonymes et les jeux de mots.

• Faites des liens avec des apprentissages antérieurs.

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Exemples de virelangues

Voici quelques exemples de virelangues, du plus facile au plus difficile, proposés par la DREF:

1re et 2e années:

Ça se casse en Saskatchewan.

Angèle et Gilles en gilet gèlent.

La grosse cloche sonne.

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3e et 4e années:

Tonton Tati, ton thé a-t-il ôté ta toux?

Qu’a bu l’âne au lac? L’âne au lac a bu l’eau.

Mur usé, trou s’y fait, rat s’y met.

5e et 6e années:

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Que lit Lili sous ces lilas-là? Lili lit l’Iliade.

Mare y a, cane y but; pie n’osa, chat rit d’elle.

Mon père est maire, mon frère est masseur.

7e et 8e années:

Didon dîna dit-on de dix dos dodus de dix dodus dindons.

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Tous les blogs du globe buguent. (L.G.)

La mule a bu tant qu’elle a pu.

9e et 10e années:

Délimitera-t-il la démilitarisation en deux mille dix à dix mille milles? (L.G.)

Anastase esquisse l’exquise extase.

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Lucie vocifère: «Lucifer, combien valent vos six fers?» «Lucie, ces six fers valent ces six verres», dit Lucifer. Lucie vocifère: «Lucifer! Vos six fers valent vos six verres?» (L.G.)

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Julos Beaucarne.

Julos Beaucarne, le maître virelangueur

Julos Beaucarne, né Jules Beaucarne le 27 juin 1936 à Écaussinnes en Belgique et mort le 18 septembre 2021 à Beauvechain, était conteur, poète, écrivain, comédien, chanteur, virelangueur et sculpteur.

Bilingue en français et en wallon, Beaucarne était fasciné par les sons de la langue. L’artiste belge adorait jouer avec les syllabes, s’amusant avec les allitérations (répétitions de consonnes) et donnant aux mots un sens ludique.

Le Virelangue est un célèbre spectacle et un recueil de poésie qu’il a publié en 1992.

Parmi les textes les plus connus de Beaucarne se trouve Le chasseur:

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Un vieux chasseur sobre plein de santé, mais atteint de cécité, chaussé de souliers souillés, sans cigare, fut dans la nécessité de chasser seul, sur ces champs sis en Sicile, un sinistre chat sauvage. Il siffla ses chiens, Châtain, Satin, Chauvin et suivit son chemin. Sur son passage, six chastes chérubins siciliens, sans soucis, sans chaussures, chuchotèrent ceci: Salut, Sire chasseur, citoyen sage et plein d’âge, aux yeux chassieux, au sang chaud, sois chanceux!

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Gaston Lagaffe.

Franquin, créateur de Gaston

À l’égal de Julos Beaucarne, André Franquin, un des plus grands bédéistes francophones, a écrit Papou, un célèbre virelangue prononcé par Gaston Lagaffe:

Chez les papous,
y’a des papous papa
y’a des papous pas papa
y’a des papous papa à poux
y’a des papous papa pas à poux
y’a des papous pas papa à poux
y’a des papous pas papa pas à poux

Chez les poux,
y’a des poux papa
y’a des poux pas papa

Donc chez les papous,
y’a des papous papa à poux papa
y’a des papous papa à poux pas papa
y’a des papous papa pas à poux papa
y’a des papous papa pas à poux pas papa
y’a des papous pas papa à poux papa
y’a des papous pas papa à poux pas papa
y’a des papous pas papa pas à poux papa
y’a des papous pas papa pas à poux pas papa

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Chez les papous qu’ils soient pas papa ou pas, certains sont des époux et d’autres pas…

Donc chez les papous,
y’a les papous époux papa
y’a les papous époux pas papa
y’a les papous pas époux papa
y’a les papous pas époux pas papa

Et les poux alors…
y’a les papous époux papa à poux papa
y’a les papous époux papa à poux pas papas
y’a les papous époux papa pas à poux papa
y’a les papous époux papa pas à poux pas papa
y’a les papous époux pas papa à poux papa
y’a les papous époux pas papa à poux pas papas
y’a les papous époux pas papa pas à poux papa
y’a les papous époux pas papa pas à poux pas papas

Pour d’autres virelangues complexes, voire piégeux, cliquez ici.

Avis aux virelangueurs en herbe: Il est encore temps de se préparer, car la Journée internationale des virelangues est célébrée chaque année le deuxième dimanche de novembre!

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Auteurs

  • Michèle Villegas-Kerlinger

    Chroniqueuse sur la langue française et l'éducation à l-express.ca, Michèle Villegas-Kerlinger est professeure et traductrice. D'origine franco-américaine, elle est titulaire d'un BA en français avec une spécialisation en anthropologie et linguistique. Elle s'intéresse depuis longtemps à la Nouvelle-France et tient à préserver et à promouvoir la Francophonie en Amérique du Nord.

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