Pas besoin d’y perdre son latin!

L’interprète doit être capable de passer du français à l’anglais et ____________. Il y a plusieurs grandes villes au Canada, ____________ Toronto, Vancouver, Montréal. Il a fallu les chasser ____________. Le pays a un gouvernement ____________. Il y a des ____________ à la fin de cet ouvrage. ____________, il faudrait corriger les erreurs. Le journal a publié un ____________. J’aime tous les fruits : les pommes, les oranges, les kiwis, ____________. Même si les spectateurs ont crié ____________, l’interprète n’a pas chanté la chanson de nouveau. Rends-toi au bureau ____________.

En choisissant de pimenter un discours de quelques mots latins bien choisis au lieu de recourir toujours à des termes en anglais, on peut nuancer nos propos et, au besoin, impressionner autant, voire plus, les interlocuteurs. Après tout, le latin était la langue d’un des plus grands empires de l’histoire de l’humanité.

Aujourd’hui, la langue des anciens Romains est encore bien vivante dans les nombreuses langues qui en sont issues et dans des domaines aussi importants que le droit, les sciences ou le monde académique.

En revanche, il y a peu de chances que le latin, classé comme «langue morte» parce qu’il n’y a plus de locuteurs actifs, remplace un jour le français. Ce n’est pas le cas de l’anglais, devenu depuis les deux guerres mondiales, et surtout depuis la chute du mur de Berlin, la lingua franca du monde moderne.

Si vous voulez apprendre plus sur les termes en latin, vous pouvez cliquer sur le site du Bureau de la traduction du Canada.

Réponses aux exercices

Exercice 1 – grosso modo (en gros); mea culpa (aveu de sa faute); sine qua non (condition indispensable); a fortiori (à plus forte raison),; hic et nunc (sur-le-champ); statu quo (état actuel, inchangé des choses); persona non grata (personne considérée comme indésirable dans un milieu donné); modus operandi (manière de procéder); modus vivendi (manière de vivre); in fine (à la fin, en fin de compte).