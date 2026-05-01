Avalanches et boules de neige en mai?

Parler d’avalanches et de boules de neige au mois de mai peut sembler un peu déplacé, même si l’hiver a été un peu long cette année.

Évidemment, on ne parle pas ici de vraies avalanches ni de vraies boules de neige. Il s’agit plutôt d’une façon toute «oulipienne» et ludique d’écrire qui peut aider les jeunes et les moins jeunes à améliorer leur écriture tout en s’amusant.

Qu’est-ce que l’Oulipo?

L’Oulipo, ou l’Ouvroir de Littérature Potentielle, a été fondé en 1960 par Raymond Queneau, écrivain et essayiste français connu surtout pour son écriture expérimentale, et François Le Lionnais, ingénieur chimiste de formation doublé d’un mathématicien et d’un écrivain passionné de sciences.

L’Oulipo se veut un groupe littéraire dont les créations se font sous contrainte, souvent mathématique. Le but du groupe est de faire de la littérature un jeu de construction formel grâce à des règles strictes destinées à stimuler l’imagination.

Boule de neige et avalanche en langage oulipien?

La contrainte de la boule de neige, qui consiste à composer des vers de longueur croissante, ou décroissante selon le cas, n’est pas une invention purement oulipienne. Connue sous le nom de «vers rhopaliques» («rhopalon» en grec = massue), la technique date de l’Antiquité classique.