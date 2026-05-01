Avalanches et boules de neige en mai?

boules de neige, Oulipo
Évoquer avalanches et boules de neige au mois de mai peut sembler un peu déplacé. Il s’agit plutôt d’une façon «oulipienne» d’écrire. Photo: iStock.com/vichie81
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Publié 01/05/2026 par Michèle Villegas-Kerlinger

Parler d’avalanches et de boules de neige au mois de mai peut sembler un peu déplacé, même si l’hiver a été un peu long cette année.

Évidemment, on ne parle pas ici de vraies avalanches ni de vraies boules de neige. Il s’agit plutôt d’une façon toute «oulipienne» et ludique d’écrire qui peut aider les jeunes et les moins jeunes à améliorer leur écriture tout en s’amusant.

Qu’est-ce que l’Oulipo?

L’Oulipo, ou l’Ouvroir de Littérature Potentielle, a été fondé en 1960 par Raymond Queneau, écrivain et essayiste français connu surtout pour son écriture expérimentale, et François Le Lionnais, ingénieur chimiste de formation doublé d’un mathématicien et d’un écrivain passionné de sciences.

L’Oulipo se veut un groupe littéraire dont les créations se font sous contrainte, souvent mathématique. Le but du groupe est de faire de la littérature un jeu de construction formel grâce à des règles strictes destinées à stimuler l’imagination.

Boule de neige et avalanche en langage oulipien?

La contrainte de la boule de neige, qui consiste à composer des vers de longueur croissante, ou décroissante selon le cas, n’est pas une invention purement oulipienne. Connue sous le nom de «vers rhopaliques» («rhopalon» en grec = massue), la technique date de l’Antiquité classique.

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Cependant, fidèles à eux-mêmes, les Oulipiens y ont ajouté quelques variations qui leur sont propres: la boule de neige de longueur, fondante, losange et sablier.

avalanches et boules de neige, Oulipo
.

En 1829, Victor Hugo, un des plus importants écrivains de la langue française, a eu recours aux vers rhopaliques dans son poème intitulé Les Djinns, un texte de 120 vers qu’il a fait apparaître dans Les Orientales.

Un autre exemple, moins long et plus moderne, vient de Jacques Bens, poète, romancier, nouvelliste, cruciverbiste français et membre fondateur de l’Oulipo. Il s’agit d’un poème de 12 vers où chaque vers est composé d’un seul mot, mais dont le nombre de lettres va en augmentant:

À (1 lettre)

La (2)

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Mer (3)

Nous (4)

Avons (5)

Trempé (6)

Crûment (7)

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Quelques (8)

Gentilles (9)

Allemandes (10)

Stupidement (11)

Bouleversées (12)

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Une boule de neige fondante est le contraire de la boule de neige de longueur, car le nombre va en diminuant. En voici un exemple qui se base plutôt sur le nombre de mots:

Un chat derrière une fenêtre me regarde. (7 mots)

L’air fatigué, il cligne des yeux, (6)

Se lève, s’étire les jambes, (5)

Me salue d’une patte (4)

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Contre la vitre (3)

Et dit: (2)

«Miaou» (1)

Le losange et le sablier se font en mettant ensemble deux boules de neige dont l’une est de longueur et l’autre, fondante. Voici un exemple de boule de neige en losange de Georges Perec:

J (1 lettre)

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ai (2)

cru (3)

voir (4)

parmi (5)

toutes 6

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beautés (7)

insignes (8)

rosemonde (9)

resplendir (10)

flamboyante (11)

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pantelante (10)

écartelée (9)

évoquant (8)

quelque (7)

charme(6)

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tordu (5)

scié (4)

sur (3)

un (2)

x (1)

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Quant à l’avalanche, il est question d’une suite de boules de neige. L’exemple suivant (écrit à l’horizontale par souci d’espace), qui se base sur le nombre de lettres, est de Paul Braffort, informaticien, ingénieur et chercheur français, et à ses heures écrivain, poète, chanteur, parolier et compositeur de chansons en plus d’être membre de l’Oulipo:

avalanches et boules de neige, Oulipo
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En voici un autre exemple à partir de mots:

Parler. (1 phrase, 1 mot)
Mentir. Se reprendre. (2 phrases dont la première est d’un mot et la seconde de 2 mots)
Murmurer. Mezzo voce. Ou dire vrai. (3 phrases)
Incrédule. Je cède. Je me rétracte. Dire non aux noms. (4)
Buté. Mains nues. Tout est dit. La vérité du mensonge. Changer le grain en issues. (5)

Variations sur un thème

Comme on vient de voir, la contrainte de la boule de neige ne se limite pas uniquement au nombre de lettres. On peut aussi compter des syllabes, procédé appelé «boules de neige métriques», des mots et même des phrases.

L’avalanche qui suit, de Marcel Bénabou, écrivain et professeur émérite d’Histoire romaine, se base sur les syllabes:

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avalanches et boules de neige, Oulipo
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Georges Pérec est allé encore plus loin en écrivant une boule de neige prosodique qui est apparue dans l’Atlas de littérature potentielle. L’astuce consiste à écrire une strophe d’un vers, d’une syllabe et d’une voyelle suivie de deux strophes de deux vers, de deux syllabes et de deux voyelles et ainsi de suite. Voici le début de son poème:

avalanches et boules de neige, Oulipo
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Croyez-le ou non, il y a même des sonnets fondants basés sur les syllabes comme en témoigne l’exemple suivant d’Olivier Salon, mathématicien, écrivain et membre de l’Oulipo:

avalanches et boules de neige, Oulipo
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Étant donné la contrainte de forme et le nombre de syllabes en décroissance, il ne s’agit pas d’un sonnet classique à alexandrins. En revanche, la façon de compter les syllabes, sans parler des rimes, respecte les règles du sonnet classique, ce qui n’est pas rien. Il serait difficile de dire lequel, entre un sonnet classique ou un sonnet en boule de neige fondante, est le plus exigeant à écrire.

Quelques exercices à essayer

Maintenant, à vous de faire l’essai. Voici trois petits exercices du genre oulipo en commençant par la plus facile:

1 – Écrivez une phrase, en boule de neige de longueur ou fondante, en respectant la contrainte des lettres, des syllabes et/ou des mots à l’instar de l’exemple de Jacques Bens cité plus haut.

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2 – Pour le deuxième exercice, prenez un texte qui existe déjà et essayez de l’écrire en boule de neige de longueur ou fondante. Voici un message d’intérêt public:

Voici le même message en boule de neige fondante basée sur les mots:

Commencez par un peu de gel désinfectant. (7 mots)

Frottez-y le bout des doigts, (6)

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L’intérieur et l’extérieur des mains. (5)

N’oubliez pas les pouces! (4)

Entre les doigts, (3)

Frottez aussi. (2)

Voilà! (1)

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3 – Pour le troisième exercice, écrivez un poème de votre cru en suivant les étapes suivantes :

  • Trouvez un thème.
  • Choisissez la forme de poème (boule de neige en longueur, fondante, losange ou sablier).
  • Décidez de l’élément à compter (les lettres, les syllabes, les mots, les phrases ou une combinaison de deux ou plus de ces éléments).
  • Amusez-vous!

Même si les boules de neige et les avalanches oulipiennes ressemblent plus à des triangles qu’à des boules, le procédé est très intéressant pour améliorer notre écriture en français et notre créativité.

Pour voir le poème boule de neige d’une classe d’immersion en Alberta, cliquer ici.

Auteurs

  • Michèle Villegas-Kerlinger

    Chroniqueuse sur la langue française et l'éducation à l-express.ca, Michèle Villegas-Kerlinger est professeure et traductrice. D'origine franco-américaine, elle est titulaire d'un BA en français avec une spécialisation en anthropologie et linguistique. Elle s'intéresse depuis longtemps à la Nouvelle-France et tient à préserver et à promouvoir la Francophonie en Amérique du Nord.

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