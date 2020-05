À vos plumes, prêts, oulipo!

Le sardinosaure

Pour cet exercice, on prend deux animaux, deux objets, deux endroits, etc. pour en faire un hybride, ou un mot-valise, que l’on s’amuse à décrire par la suite. Si on prenait, par exemple, les mots «Paris» et «Mississauga» pour créer «Parissauga», on parlerait de cet endroit imaginaire. Ou un chat et un cheval pourraient devenir un «chaval» et on décrirait cet animal inventé de toutes pièces.

Voici un exemple d’Olivier Salon où il parle d’un escargot et d’un goéland: l’escargoéland

Avec ses deux ailes

Qui traînent à terre

Comme des haltères