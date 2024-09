Solécismes, anacoluthes et autres anantapodotons…

Le participe passé «conçue», au féminin singulier, fait comprendre que son sujet est la campagne publicitaire, pas «nous» comme le laisse entendre la phrase fautive.

La troisième phrase commence par le sujet «je», mais continue avec le sujet «il». Si on enlève l’incise, la faute devient on ne peut plus évidente: Je crois que la margarine colorée il n’y aurait pas d’impact sur l’industrie au Québec. Enlever «il» et «y» ne corrigerait qu’à demi la phrase puisque ce n’est pas la margarine colorée, mais sa légalisation qui est le sujet de la proposition subordonnée.

Une solution possible pour éviter les anacoluthes serait de couper une longue phrase en plusieurs petites, ce qui aurait pour résultat de faciliter la compréhension du message. On pourrait aussi tourner la phrase autrement comme dans les exemples précédents.

En raison de la confusion qu’elle sème, l’anacoluthe peut donner lieu à des phrases assez intéressantes pour ne pas dire cocasses. En voici quelques exemples:

Entrant dans le parc national de Banff, les montagnes étaient partout. En marchant vers l’accident, le bruit est devenu beaucoup plus fort. Le jouet ne favorise pas la créativité chez l’enfant. Déjà dessiné et assemblé, l’enfant n’a qu’à l’utiliser. Michael Rousseau est loin de faire ses preuves en français. N’ayant répondu qu’en anglais aux questions d’un comité parlementaire, des élus doutent de son engagement à corriger le tir.

On peut se demander quand et comment les montagnes sont entrées dans le parc national de Banff ou comment le bruit peut marcher. Est-ce qu’on dessine et assemble un enfant? Qui a répondu uniquement en anglais, M. Rousseau ou les élus?