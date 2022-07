Kapuskasing: quand les anglophones parlent comme les francophones

Elle avait entendu des exemples: «I know the man, there. He lives close to the lake, there. And I went to see him the other day, there.»

Cette fois, avec le linguiste Basile Roussel de l’Université de Moncton, la professeure s’est intéressée à l’emploi des variations du futur en anglais, toujours à partir des données recueillies à Kapuskasing en 2016. Ils ont présenté les résultats lors du symposium sur la linguistique LSRL 2022 tenu à l’université Wisconsin-Madison à la fin d’avril.

Le futur converge

«En français, il y a un contraste très important entre le négatif et l’affirmatif», explique-t-elle. «En anglais, il n’y a pas d’effet de polarité.» Exemples: «“J’irai, je vais… Je ne vais pas aller”… En anglais, on dit “I will go, I won’t go”.»

Cependant, les jeunes anglophones de Kapuskasing ont intégré cet effet de polarité propre au français dans leur langue maternelle. Par exemple, ils utilisent le «will, will not».

Aux yeux de Sali Tagliamonte, il s’agit d’une preuve que ces normes sont internalisées au contact des deux groupes linguistiques. «C’est important, c’est lexical, ce n’est pas superficiel. Ce n’est pas comme un choix de mot, c’est quelque chose de profond dans la grammaire.»