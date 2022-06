Français vs anglais: les mots pour le dire… mais pour se faire comprendre? 

J’ai récemment passé deux semaines à Montréal chez ma maman. J’y ai vu une publicité télé aussi rigolote qu’ambiguë sur l’usage du français en milieu de travail.

1 • Une jeune femme entre dans une salle de réunion et s’exclame: «On a du pain sur la planche!» Seconde séquence en anglais: «We have bread on the board!»… Avec une image de tranches de pain collées sur un babillard.

2 • Un homme arrive dans une usine et déclare: «J’en plein mon casque du trafic!» Seconde séquence: «My helmet is full of trafic!»… Et on a un plan de son casque de protection jaune rempli d’obstacles routiers miniatures.