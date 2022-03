On parle-tu assez bien français?

Un français «professionnel»

On cherche à adopter un français dit professionnel. On se fait une idée d’un public constitué du «commun des mortels» (oui, on m’a déjà servi un tel argument). On se fait dire de «baisser le niveau» pour se faire comprendre.

Ou encore on souhaite montrer son appartenance à une classe, sa culture.

Et on joue sur la croyance. On cherche à faire preuve d’autorité, à créer un effet parmi auprès du lectorat pour le pousser à croire ce qu’on lui dit. On se permet de confondre style littéraire et expertise!

Que l’on surveille ses mots, son style, sa grammaire ou encore son accent, il faut sans cesse être aux aguets.

Or, à force de surveiller son parler, et aussi à force de se surveiller soi, plusieurs personnes ne se sentiront pas à l’aise dans bien des milieux.