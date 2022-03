Repenser l’enseignement du français à partir du «translangage»?

«Lorsqu’on demande à un élève de laisser une de ses langues ou cultures à la porte d’entrée, on lui demande de laisser une partie de son identité derrière lui», fait-elle valoir dans l’article.

Le translangage a fonctionné au Pays basque

Chantal Mayer-Crittenden observe le domaine du translangage depuis environ 5 ans. Elle croit qu’il y a aujourd’hui assez de recherches qui ont été faites pour en suggérer l’utilisation.

Des recherches surtout faites au Pays basque espagnol, où la langue basque est beaucoup plus à risque. «On a une situation semblable à la nôtre où ça a fonctionné.»

On fait déjà du translangage sans le savoir

En Ontario, l’anglais est depuis longtemps omniprésent dans les écoles de langue française.

Mais il l’est de plus en plus en partie en raison de la présence des enfants des parents «ayant-droits»… C’est-à-dire des parents qui peuvent envoyer leurs enfants dans les écoles de langue française parce qu’ils les ont fréquentés, et ce, peu importe la langue d’usage à la maison.