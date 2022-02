Le 21 février, Journée internationale de la langue maternelle

Les objectifs de la Journée internationale de la langue maternelle

Les langues et le multilinguisme peuvent favoriser l’inclusion dans l’éducation et la société. L’UNESCO croit fermement qu’un enseignement, basé sur la langue maternelle de l’élève, doit commencer dès le plus jeune âge.

La Journée internationale de la langue maternelle a pour but d’encourager les acteurs principaux à promouvoir les langues maternelles et le multilinguisme. C’est-à-dire encourager les politiciens, les enseignants et les parents, vers l’inclusion, dans l’éducation et la société.

Les langues sont d’une importance stratégique majeure. Elles sont étroitement liées à l’identité, la communication, l’intégration dans la société, l’éducation et au développement. La mondialisation menace cette diversité. La disparition d’une langue appauvrit les diversités linguistiques et culturelles qui enrichissent l’humanité.

De plus, les traditions, la mémoire, les modes de penser et de s’exprimer sont uniques à chaque culture. Ils disparaissent en même temps que les langues qui les véhiculent.

Que dire de la médecine traditionnelle, de la compréhension de la flore et de la faune locales ou du climat ? De la connaissance des techniques durables en agriculture des peuples et des cultures qui n’existent plus ? À quel prix pourrait-on estimer ce savoir irrémédiablement perdu ?