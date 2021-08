L’avenir du français paw paw

Encore en 1980, il y avait environ un millier de francophones dans la région de Vieille Mine. Aujourd’hui, il n’en reste tout au plus qu’une centaine… Et la plupart sont des gens très âgés qui savent seulement quelques expressions et des chansons dans leur langue maternelle.

Au fil des années, le paw paw est devenu la langue de la minorité. Le français étant considérée par des non-francophones comme inférieure à l’anglais et synonyme d’ignorance et de manque d’éducation. Ceux qui la parlaient étaient stigmatisés.

Avec l’industrialisation, même les francophones ne voyaient plus l’intérêt de transmettre la langue à leurs enfants, croyant que la réussite de leur progéniture passait par l’apprentissage de l’anglais et l’abandon du français.

Il y a aujourd’hui un certain intérêt dans cette langue unique, surtout chez les jeunes. Des efforts individuels et collectifs tentent de la sauver, mais on se demande si ces efforts porteront fruit.