Le français survivra dans les régions à forte présence francophone

Mais il faut négocier avec des provinces qui n’apprécient généralement pas l’intervention du fédéral dans leur gestion des municipalités.

Est-il vain d’établir des cibles d’immigration francophone hors Québec?

Non, c’est tout à fait bienvenu et il ne faut pas arrêter ce travail! Mais il ne faut pas non plus se bercer d’illusions.

Les immigrants francophones vont subir les mêmes pressions que les natifs francophones hors Québec. Si les enfants de personnes immigrantes arrivent dans la péninsule acadienne, ils vont probablement finir par immigrer à Moncton ou Montréal, où il y a plus d’emplois.

Ce sera d’autant plus vrai pour les personnes qui immigrent à Winnipeg, Vancouver ou Toronto. Il suffit de cinq minutes après la sortie de l’aéroport pour s’apercevoir que l’anglais est la langue qui prime.

Et dans ces provinces, il n’y a aucune loi, comme au Québec, qui empêche une famille immigrante francophone d’envoyer leurs enfants à l’école anglophone.