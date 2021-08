Deux orthophonistes de Sudbury examinent la performance d’Antidote

L’article rédigé pour présenter la recherche est actuellement en révision.

Les deux orthophonistes ont utilisé le test Pour un apprentissage raisonné de l’orthographe syntaxique (PAROS), qui propose des phrases simples qui permettent de vérifier plusieurs compétences précises sur l’orthographe et de la syntaxe.

Vingt adultes qui ont une éducation de niveau postsecondaire ont écrit 150 phrases contenant 1110 mots. Ils ont tous utilisé le même ordinateur pour assurer qu’Antidote 9 — la dernière version disponible lorsque l’étude a commencé — ait les mêmes paramètres pour tout le monde.

Résultats positifs

Deux versions de chaque dictée étaient analysées par la chercheuse: la première rédaction du participant puis la version après qu’il ou elle ait vérifié son texte avec Antidote.

Le correcticiel (logiciel de correction) a principalement permis de réduire l’écart. Dans la première rédaction, le plus petit nombre d’erreurs était de 9 et le plus grand de 379 sur les 1110 mots. Après la correction avec Antidote 9, ces deux données étaient 21 et 181.