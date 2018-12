Antidote 10, un nouveau complice

Des textes plus inclusifs et plus lisibles

L'Express

4 décembre 2018 à 16h00 4 décembre 2018 à 16h00

À l’occasion de son 25e anniversaire, Druide informatique vient de lancer Antidote 10, une grande édition de son célèbre logiciel de correction de texte.

Parmi quelque 120 nouveautés pour le français et l’anglais, le correcteur aide maintenant à rédiger des textes plus inclusifs et plus lisibles.

Les dictionnaires unissent les deux langues en donnant la traduction de 2,5 millions de mots et expressions. Et les utilisateurs peuvent profiter d’un nouveau service optionnel qui permet notamment de synchroniser leurs dictionnaires personnels entre plusieurs appareils.

Deux nouveaux filtres

Antidote 10 ajoute à son volet de correction du style deux filtres inédits.

Le filtre d’inclusivité signale les éléments du texte qui contribuent à une représentation équitable des femmes et des hommes, comme les noms de rôles et leurs qualificatifs. Onze nouveaux articles de guide montrent comment utiliser ce filtre pour respecter les sensibilités de chacun et chacune sans nuire à la fluidité.

Le filtre de lisibilité offre l’indice de lisibilité Antidote, entre zéro (peu lisible) et cent (très lisible), et surligne dans le texte les éléments propices à améliorer cet indice, comme les phrases longues, les mots rares ou étrangers, les acronymes ou les cascades de compléments.

Mille nouveaux mots et locutions

Près de mille nouveaux mots et locutions sont ajoutés, comme cuichette, inclusivité et socio­financement, ainsi que 10 000 synonymes et 28 000 cooccurrences.

Les listes de synonymes sont triées par proximité avec la vedette, ce qui offre rapidement les choix les plus pertinents. On peut trouver des proverbes par thème, comme amour, argent ou pouvoir.

Synchroniser ses appareils

La nouvelle fenêtre des favoris permet de créer des listes de mots ou d’articles et de les partager.

Le nouveau service optionnel Accès Tout Antidote permet notamment de synchroniser ses données entre les divers appareils où l’on utilise Antidote 10: les changements sur un appareil sont alors reflétés sur les autres.

800 000 traductions

Antidote 9 ouvrait la dimension de l’anglais avec des outils parallèles à ceux du français. Antidote 10 va plus loin, et forge des liens entre les deux langues.

Le dictionnaire des définitions affiche plus de 800 000 traductions de tous les mots, locutions et proverbes, épousant chaque nuance de sens.

De plus, en un tour de force inédit, la traduction de 1,7 million de cooccurrences est donnée, du français à l’anglais et de l’anglais au français.

Enfin, les articles de guides, sous une présentation revue et plus aérée, donnent accès à leur équivalent dans l’autre langue.

3500 constructions lourdes

Du côté anglais, le correcteur bénéficie des mêmes améliorations que pour le français, mais aussi de la détection de 3500 constructions lourdes.

Plus de 8000 nouveaux mots et locutions sont ajoutés, comme «binge-watch», «facticide» et «hoverboard», ainsi que 117 000 synonymes et 25 000 cooccurrences. Le nouveau dictionnaire d’antonymes, avec ses 125 000 contraires, vient compléter la panoplie des dictionnaires anglais.

Et les guides anglais comptent désormais près de 500 articles.

129,95 $

Antidote 10 tourne sur Windows, Mac et Linux et est offert à 129,95 $. On choisit la langue (français ou anglais) de son Antidote au moment de télécharger, et on peut acquérir l’autre langue simultanément ou par la suite.

Les propriétaires d’une édition antérieure peuvent mettre une langue à niveau pour 59 $, ou mettre à niveau les deux langues à la fois pour 99 $. Tous les détails sur antidote.info.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d’aide à la rédaction du français et de l’anglais, ainsi que Tap’Touche, le célèbre logiciel d’apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.