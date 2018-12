Le nouveau service Accès Tout Antidote

L'Express

Avec la parution d’Antidote 10, Druide a introduit le service Accès Tout Antidote, ou service ATA, qui permet de maximiser l’utilisation du célèbre correcteur de texte.

L’abonnement au service ATA, gratuit la première année, offre aux utilisateurs de la version monoposte quatre bénéfices majeurs en vue de maximiser l’utilité d’Antidote: l’accès à Antidote par le Web, la synchronisation, les mises à jour et les mises à niveau, ainsi que l’assistance personnalisée.

Accès Web

Fidèle adaptation de l’interface et des fonctions d’Antidote 10, Antidote Web vise à ce que ses outils bien connus — correcteur, dictionnaires, guides — puissent être utilisés à partir de tout appareil connecté

Antidote Web est accessible aux abonnés du service ATA, d’abord en une version bêta fonctionnelle pour Chromebook, Windows, macOS et Linux, qui sera progressivement étendue à de nouvelles plateformes.

Synchronisation

À l’aide du nouveau service de synchronisation Cumulix, les utilisateurs peuvent partager leurs dictionnaires personnels, leurs favoris, leurs listes de mots et leurs listes d’articles sur tous les appareils où ils utilisent Antidote 10 et Antidote Web.

L’ajout d’un mot à un dictionnaire personnel sur un appareil sera reflété sur tous les autres; une liste de mots créée sur un appareil sera disponible partout.

Mises à jour

Le service ATA assure les utilisateurs d’être à jour en tout temps. Les abonnés auront ainsi automatiquement droit à toute nouvelle édition et à toute nouvelle version d’Antidote pour Windows, macOS et Linux qui paraitra pendant leur abonnement.

Ils pourront ainsi bénéficier sans souci des innovations et améliorations apportées à leur logiciel d’aide à la rédaction préféré.

Assistance personnalisée

Druide offre déjà aux utilisateurs d’Antidote de multiples ressources d’aide, de son guide d’utilisation abondamment illustré de 224 pages (affectueusement intitulé Posologie) — maintenant avec moteur de recherche sur le Web — aux diverses foires aux questions, en passant par la description détaillée de l’intégration à une vaste panoplie de logiciels.

Les abonnés au service ATA recevront en plus l’assistance personnalisée par courriel ou par téléphone avec les conseillers-experts du service à la clientèle de Druide.

Le service ATA est offert gratuitement pour un an à tous les acheteurs d’Antidote 10 en version monoposte. L’adhésion aux divers éléments du service ATA est optionnelle.

Les tarifs pour son renouvèlement, également optionnel, seront annoncés l’année prochaine.

