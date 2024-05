Les abrév., c’est élém.!

10 lb (≠ lbs)

120 min

Un petit quiz pour tester nos connaissances

Maintenant que nous sommes mieux outillés pour détecter les abréviations et en faire, je vous propose un petit quiz qui en est plein.

Ces paragraphes sur les Jeux olympiques de l’été 2024, qui à première vue pourrait ressembler au langage SMS, mais ne l’est pas, vous propose pas moins de 60 abréviations à décoder. Les réponses sont à la fin de l’article.

La d. des JO cet été ? Ils auront lieu à Paris du 26 juill. au 11 août. C. et J.-P., mes meilleurs amis et mes CC des É.-U. qui sont aussi mes assoc. p.c.q. nous travaillons dans deux sle de la même Sté, ont décidé de m’y accompagner. On a opté pour la loc. de mon anc. app. EV dans le boul. truc ou l’av. machin, je ne me rappelle plus, près du fl. L’imm., qui se trouve en face du Mo et de la bibl. municipale, a plusieurs ét., mais nous préférons rester au RC. On doit partager une s.d.b., mais ch. aura sa propre c.à c. (26 abréviations)

Avant de réserver, on a dû s’occuper de qq. formalités, c.-à-d., remplir un formulaire avec notre n., adr. et no de tél. Il y avait aussi un grand nbre de Q. comme le d et l’h (TMG) de notre arrivée, notre Cie d’ass., les coordonnées de notre méd. au cas où, etc. L’ agce nous a laissé un mess. nous disant de lui faire un virt de fonds de notre c.c. une fois la fact. reçue, les ch. et les B/B n’étant pas acceptés. Maintenant, il ne nous reste qu’à lire la broch. qu’on nous a envoyée. Heureusement, on parle fr. et angl. tous les trois, donc pas besoin de dict.! (26)

La dernière chose à faire, c’est de trouver a/s de qui on pourra confier Fido et d’acheter des vêtements BCBG. Si qqn me voyait porter qqch. du bur., je ne m’en remettrais pas! Id. pour les chaussures et la coiffure ! (6)